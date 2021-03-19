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403 municípios

Queremos ajudar com vacinação em farmácias, diz presidente da RaiaDrogasil

O programa começou com 17 lojas na capital paulista e deve chegar a 30 pontos nos próximos dias, segundo Marcílio Pousada, presidente da companhia

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 17:44
Farmácias populares podem entregar em domicílio, decide TRF
O programa começou com 17 lojas na capital paulista e deve chegar a 30 pontos nos próximos dias, segundo Marcílio Pousada, presidente da companhia. Crédito: Elza Fiúza | Agência Brasil
A RaiaDrogasil, que nesta semana inaugurou uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para oferecer o espaço de unidades da rede para a vacinação da Covid-19, se prepara para abrir o mesmo programa em cidades como Porto Alegre, Campinas e Goiânia.
O programa começou com 17 lojas na capital paulista e deve chegar a 30 pontos nos próximos dias, segundo Marcílio Pousada, presidente da companhia.
O executivo afirma que a rede pode ajudar porque tem capilaridade, com farmácias em 403 municípios, mas ainda espera o contato das prefeituras, que entram com a vacina gratuita.
"Disponibilizamos as lojas e tablets para o nosso time ajudar no cadastramento, montamos a estrutura com cadeiras para quando as filas começarem, e a pessoa da prefeitura faz o gesto vacinal em cada loja. É na mudança de faixa etária do programa que as filas acontecem", diz Pousada.
A RaiaDrogasil já atua há anos no mercado de vacinação contra a gripe. E tem todo o interesse de entrar quando esse mercado privado de vacina contra a Covid for liberado no futuro. Mas, por enquanto, Pousada diz que é contra a imunização privada e a antecipação de grupos fora dos prioritários.
O executivo afirma que o país precisa de vacinas, e essa função é do governo.
"O Brasil tem uma capacidade de vacinar pela própria rede pública e melhor do que a maioria dos países. A nossa função como empresários é apoiar nisso. Primeiro, o esforço geral da sociedade civil tem que ser ajudar os governos do mundo inteiro para vacinar a maior parte da população possível, principalmente, os grupos de risco", afirma.

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