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Imunização

Vacinação de idosos contra a Covid provoca engarrafamento em Vila Velha

O congestionamento começou a se formar por volta das 7 horas, na Prainha, o que causou atraso na vacinação agendada

Publicado em 20 de Março de 2021 às 12:24

Publicado em 

20 mar 2021 às 12:24
Fila para vacinação contra Covid-19 na Prainha, em Vila Velha
Vacinação contra Covid-19 na Prainha, em Vila Velha, provocou engarrafamento na região Crédito: Alice Venâncio
As ruas da Prainha, em Vila Velha, foram tomadas por uma longa fila de carros na manhã deste sábado(20). Eram parentes que estavam levando seus familiares para a vacinação contra a Covid-19.
Alice Venâncio, que  levou o tio de 77 anos para vacinar, relatou que teve que aguardar por 1h30. “Ele estava agendado para 9 horas, mas só foi vacinado às 10h30. O importante é que conseguiu tomar a primeira dose”, relatou. 

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A situação também não foi diferente no entorno do Shopping Boulevard Vila Velha. Segundo Alice, um outro familiar também enfrentou uma longa fila no local para imunizar a mãe. "Mas o relato é de que a fila estava organizada", disse.
Fila para vacinação de idosos contra a Covid-19 na Prainha, em Vila Velha
Fila de carros para vacinação de idosos na Prainha, em vila Velha Crédito: Alice Venâncio
Para a CBN Vitória, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Vila Velha informou que a imunização começou às 9 horas, mas desde às 7 horas já tinham pessoas e carros na fila, o que causou o congestionamento e a espera prolongada. Acrescentou que não há motivos de preocupação com a possibilidade de faltarem vacinas, visto que o agendamento já garante a dose.
Para os idosos ou seus familiares que não possuem carro, a Prefeitura de Vila Velha informa que os drive-thrus podem ser acessados por transporte por aplicativo, táxi, moto e também a pé. Acrescentou que no Shopping Boulevard Vila Velha, há um posto específico para vacinação presencial.
Posteriormente a Prefeitura enviou nota informando que "o engarrafamento se deu porque as pessoas foram para as filas antes do horário marcado" e reforçando que "não há necessidade da população se antecipar nos locais de vacinação, pois as vacinas são garantidas para todos que realizaram o agendamento no site".

Atualização

21/03/2021 - 10:35
A matéria foi atualizada com informações da nota enviada pela Prefeitura de Vila Velha.

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