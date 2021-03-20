Vacinação de idosos contra a Covid provoca engarrafamento em Vila Velha

Vacinação contra Covid-19 na Prainha, em Vila Velha, provocou engarrafamento na região Crédito: Alice Venâncio

As ruas da Prainha, em Vila Velha , foram tomadas por uma longa fila de carros na manhã deste sábado(20). Eram parentes que estavam levando seus familiares para a vacinação contra a Covid-19

Alice Venâncio, que levou o tio de 77 anos para vacinar, relatou que teve que aguardar por 1h30. “Ele estava agendado para 9 horas, mas só foi vacinado às 10h30. O importante é que conseguiu tomar a primeira dose”, relatou.

A situação também não foi diferente no entorno do Shopping Boulevard Vila Velha. Segundo Alice, um outro familiar também enfrentou uma longa fila no local para imunizar a mãe. "Mas o relato é de que a fila estava organizada", disse.

Fila de carros para vacinação de idosos na Prainha, em vila Velha Crédito: Alice Venâncio

Para a CBN Vitória, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Vila Velha informou que a imunização começou às 9 horas, mas desde às 7 horas já tinham pessoas e carros na fila, o que causou o congestionamento e a espera prolongada. Acrescentou que não há motivos de preocupação com a possibilidade de faltarem vacinas, visto que o agendamento já garante a dose.

Para os idosos ou seus familiares que não possuem carro, a Prefeitura de Vila Velha informa que os drive-thrus podem ser acessados por transporte por aplicativo, táxi, moto e também a pé. Acrescentou que no Shopping Boulevard Vila Velha, há um posto específico para vacinação presencial.

Posteriormente a Prefeitura enviou nota informando que "o engarrafamento se deu porque as pessoas foram para as filas antes do horário marcado" e reforçando que "não há necessidade da população se antecipar nos locais de vacinação, pois as vacinas são garantidas para todos que realizaram o agendamento no site".