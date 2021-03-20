Após engarrafamento, idoso fica sem vacina contra Covid-19 em Vila Velha

Leitores registram grandes filas e congestionamentos em vacinação de Vila Velha Crédito: Internauta

A manhã deste sábado (20) de imunização dos idosos de 75 anos ou mais foi marcada por muitas filas, espera e frustração de pacientes e familiares que aguardam a tão esperada vacina contra o Covid-19. Um longo congestionamento foi registrado nas proximidades de um dos pontos de vacinação, localizado no Shopping Vila Velha , localizado na Av. Luciano das Neves, no Centro do município.

Um dos idosos que não conseguiu o imunizante foi o aposentado Antônio Lodi, de 75 anos. Além de ser do grupo prioritário da vacinação, o idoso também é diabético e paciente renal crônico, além de só ter 30% do funcionamento pleno de seu coração, situação que torna a espera da imunização ainda mais delicada e preocupante.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a nutricionista Adriene Lodi Belo, que acompanhou o avô até o drive-thru, afirmou que a fila da vacinação já era percebida a quilômetros de distância do shopping. "A gente imaginou que às 16 horas deveríamos estar lá por estar agendado esse horário, mas ao chegar no Perim de Vila Velha, que é distante do local, percebemos uma extensa fila de carros", explica. Adriane gravou a fila que ela e o avô enfrentaram.

Adriane ressaltou que, ao reconhecer a situação do avô, sabia que não poderia esperar como outros também faziam. Com o ocorrido, acabou perdendo a tão sonhada e esperada vacina. "É uma situação revoltante, sei que qualquer indivíduo na minha situação não ia ficar esperando. Lá no local, vários saíram com carro da fila porque acredito que também não podiam colocar o seu familiar em risco", lamentou.

A nutricionista ainda passou por mais uma situação desagradável: ao tentar reagendar a vacina, o sistema da Prefeitura de Vila Velha demonstra que o idoso já tomou o imunizante. "A prefeitura colocou que pode reagendar para 80 anos, mas não conseguimos reagendar, aparece no que ele já tomou, sendo que ele não tomou, é muito complicado isso".

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que o engarrafamento se deu porque as pessoas foram para as filas antes do horário marcado.

"Reforçamos que não há necessidade de a população se antecipar nos locais de vacinação, pois as vacinas são garantidas para todos que realizaram o agendamento no site". Com a situação, a Guarda Municipal foi acionada e acompanhou neste sábado (20), os quatro pontos do município (Shopping Vila Velha, Boulevard Shopping, Tartarugão e Prainha).

Além disso, a Prefeitura informou que as vacinas deste sábado são destinadas aos idosos de 75 anos ou mais, que realizaram o atendimento na última quinta (18). A partir deste sábado, foram disponibilizadas mais 3030 vagas no sistema de agendamento online. As vagas serão para o público prioritário de trabalhadores da saúde (primeira e segunda dose), idosos acima de 80 anos (primeira dose) e idosos acima de 85 anos (segunda dose).

As vacinas serão ofertadas na próxima semana seguinte, nas Unidades de Saúde de Vila Mares, Terra Vermelha, Ibes, São Torquato e no Boulevard Shopping, em formato drive-thru e presencial (a pé).