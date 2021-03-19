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Leonel Ximenes

Vereadora admite que tentou agendar vacinação para idosos em Vila Velha

Aliada do prefeito Arnaldinho Borgo, parlamentar disse que problemas técnicos no provedor da Câmara impediram que ela fizesse a marcação

Publicado em 19 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sabrina Leonel: “Não há intenção alguma em violar as regras determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha
Sabrina Leonel: “Não há intenção alguma em violar as regras determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha" Crédito: CMVV
Aliada do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), a vereadora Sabrina Leonel (do mesmo partido) divulgou uma nota oficial em que admite que auxiliou pessoas a fazer agendamento de vacinação contra a Covid-19 em Vila Velha. Segundo a parlamentar, ela quis apenas “ajudar”.
“Diante da grande dificuldade que pessoas acima de 60 anos têm para acessar a internet e providenciar cadastros e agendamentos para o recebimento da vacina contra a Covid-19, meu gabinete disponibilizou apenas auxílio para este agendamento, e nada mais”, diz a nota de Sabrina.
Ela argumenta que esse suporte aos idosos é necessário. “Este auxílio é justificado pelo fato de que nem todos os brasileiros possuem acesso à internet, ainda mais os idosos, que têm inúmeras limitações. E, considerando a relevância da vacinação para este público-alvo, o meu gabinete se propôs a ajudar.”

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A seguir, a vereadora, que era suplente na Câmara, mas assumiu o mandato porque o titular da vaga, Anadelso Pereira, virou secretário de Arnaldinho, tenta de alguma forma se defender previamente por tentar agendar vacinação em Vila Velha.
“Não há intenção alguma em violar as regras determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, pelo contrário, apenas contribuir para a realização da vacinação de todos os idosos”, alega a parlamentar.
Nas redes sociais, a ajuda aos idosos oferecida pela vereadora
Nas redes sociais, a ajuda aos idosos oferecida pela vereadora Crédito: Reprodução
Em conversa com a coluna, Sabrina disse que estava recebendo muitas reclamações de idosos que estavam com dificuldade de agendar para se vacinar em Vila Velha, por não saberem lidar com internet e computadores.
Ela diz que, diante desse fato, resolveu fazer o agendamento do seu próprio gabinete na Câmara de Vila Velha, mas, segundo afirmou, um problema técnico a impediu de fazer essa intermediação.

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"O provedor da Câmara não suportou os acessos. Por isso a gente não conseguiu fazer [o agendamento]. Nossa intenção era ser um auxílio para ajudar a agendar, mas a gente não conseguiu por conta do provedor”, explicou.

 "PREFEITURA NÃO ACHA NADA"

Procurada pela coluna, a Prefeitura de Vila Velha, por intermédio do subsecretário de Comunicação, Júnior Costa, não quis comentar a atitude da vereadora aliada do prefeito Arnaldinho Borgo: “A prefeitura não acha nada. O canal oficial de agendamento é o site da prefeitura, que é acessível a todos”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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