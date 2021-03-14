Após 12 anos sob o comando de Ivan Carlini (DEM), que ficou conhecido por ter se aliado a todos os prefeitos que comandaram Vila Velha, a Câmara Municipal vive uma nova era. Sem a presença do ex-parlamentar, que não conseguiu se reeleger vereador nas eleições de 2020, a Casa é presidida agora por Bruno Lorenzutti (Podemos).
Após era Ivan Carlini, Câmara de Vila Velha segue alinhada ao prefeito
O atual presidente, nas palavras dos próprios pares, apresenta um perfil “bem diferente” de Carlini, mas mantém o alinhamento do Legislativo com o Executivo. O parlamentar é aliado de primeira hora do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), cujo partido é presidido por Lorenzutti em Vila Velha.
Ivan Carlini (DEM) foi vereador por 28 anos, tendo comandado a Câmara de Vila Velha por seis vezes consecutivas. Na última eleição, não conseguiu se reeleger, apesar de ter sido o terceiro candidato a vereador mais votado na cidade. O DEM, partido de Carlini, fez apenas um vereador, Rogério Cardoso (DEM), de quem o ex-parlamentar é o primeiro suplente.
Durante os períodos que presidiu a Casa, Ivan Carlini nunca fortaleceu nenhuma oposição. Isso não impediu, contudo, que alguns vereadores desempenhassem esse papel, como fez Arnaldinho, de forma ferrenha, durante o último mandato do então prefeito Max Filho (PSDB).
Já Lorenzutti está no segundo mandato como vereador; o primeiro, porém, à frente da Mesa Diretora. Apesar de manter o alinhamento entre os Poderes, assim como fazia Ivan Carlini, o atual presidente busca se distanciar da gestão anterior da Casa. "Sou totalmente independente, não tenho qualquer relação com o Ivan", frisou.
A afirmação é corroborada por outros vereadores. "Ivan tinha mais trato com os vereadores, o Bruno é mais técnico. Não estou criticando um ou outro, mas a forma de fazer política é diferente", comentou um parlamentar.
Sob a presidência de Lorenzutti, Arnaldinho tem encontrado uma situação favorável na Câmara de Vila Velha. Nestes dois primeiros meses, todos os projetos encaminhados pelo prefeito foram aprovados no Legislativo, à unanimidade.
Até o momento, nenhuma voz de oposição se formou. Inclusive, vereadores que eram aliados de Max, como Rogério Cardoso (DEM) e Osvaldo Maturano (PSDB), acabaram se aliando ao atual prefeito, sendo nomeados, respectivamente, líder e vice-líder de Arnaldinho na Casa.
Para alguns, no entanto, a falta de oposição não significa que há uma satisfação geral no Parlamento. "Ainda é cedo para uma oposição, mas já tem algumas insatisfações", comentou um vereador.
Arnaldinho já fazia acenos aos vereadores desde a campanha eleitoral. Após o resultado das eleições, subiu no palanque com vários vereadores eleitos, dando a palavra a cada um deles. Na cerimônia de posse, o prefeito fez um afago aos parlamentares, convidando o grupo a “abrir a Prefeitura de Vila Velha”.
No mesmo dia, anunciou o vereador eleito Anadelso Pereira (Podemos) como parte do secretariado, contrariando o que havia dito durante a campanha. Após rumores sobre a presença do vereador Rogério Cardoso (DEM) na equipe de governo, o que levaria Ivan Carlini de volta à Câmara, Arnaldinho afirmou que não nomearia nenhum vereador como secretário, o que não foi cumprido.
O FANTASMA DE IVAN CARLINI
Embora não esteja presente fisicamente, o “fantasma” de Ivan Carlini ronda a Câmara e a Prefeitura de Vila Velha. Uma sobrinha do ex-vereador foi recentemente nomeada para um cargo comissionado no Executivo. Tanto Carlini quanto a prefeitura negaram qualquer acordo político.
Na Câmara, ventilou-se a possibilidade de o ex-vereador voltar a ter influência na Casa, como assessor de Rogério Cardoso. O parlamentar nega que haja qualquer conversa nesse sentido, enquanto o presidente da Câmara é categórico ao dizer que não há clima para isso.
“Respeito o Ivan como pessoa e político, mas a Câmara de Vila Velha vive outro momento. Não há ambiência para a volta dele. Não vejo a mínima possibilidade de isso acontecer”, afirmou Lorenzutti.
A reportagem tentou contato com Ivan Carlini durante vários dias da semana passada, mas ele não atendeu as ligações.
IRMÃO DE LORENZUTTI TINHA CARGO NA PMVV
Quem também foi nomeado em cargo comissionado na Prefeitura de Vila Velha foi Giuliano Rodrigues Lorenzutti, irmão do presidente da Câmara. Ele já foi exonerado, no entanto, após recomendação da Procuradoria municipal, como mostrou o colunista Vitor Vogas neste sábado (13).
DISCURSOS IDEOLÓGICOS
Na ausência de críticas ao prefeito, o plenário tem sido marcado por discursos ideológicos, apesar de não haver um embate direto entre os vereadores. Algumas pautas, como a proibição de linguagem neutra nas escolas e a castração de agressores de mulheres, apesar de não serem temas de âmbito municipal, já foram discutidas no plenário.
Mas diferentemente do que se observa na Câmara de Vitória, em que há uma divisão bem clara entre políticos mais alinhados à esquerda e à direita, o que gera enfrentamento, em Vila Velha o Legislativo é mais homogêneo, com predominância de partidos de direita.
Quem mais se aproxima do espectro da esquerda é Patrícia Crizanto (PSB), do partido do governador Renato Casagrande.