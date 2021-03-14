Câmara de Vila Velha tem nova presidência após 12 anos Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Após era Ivan Carlini, Câmara de Vila Velha segue alinhada ao prefeito

O atual presidente, nas palavras dos próprios pares, apresenta um perfil “bem diferente” de Carlini, mas mantém o alinhamento do Legislativo com o Executivo. O parlamentar é aliado de primeira hora do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) , cujo partido é presidido por Lorenzutti em Vila Velha.

Durante os períodos que presidiu a Casa, Ivan Carlini nunca fortaleceu nenhuma oposição. Isso não impediu, contudo, que alguns vereadores desempenhassem esse papel, como fez Arnaldinho, de forma ferrenha, durante o último mandato do então prefeito Max Filho (PSDB).

Já Lorenzutti está no segundo mandato como vereador; o primeiro, porém, à frente da Mesa Diretora. Apesar de manter o alinhamento entre os Poderes, assim como fazia Ivan Carlini, o atual presidente busca se distanciar da gestão anterior da Casa. "Sou totalmente independente, não tenho qualquer relação com o Ivan", frisou.

A afirmação é corroborada por outros vereadores. "Ivan tinha mais trato com os vereadores, o Bruno é mais técnico. Não estou criticando um ou outro, mas a forma de fazer política é diferente", comentou um parlamentar.

Sob a presidência de Lorenzutti, Arnaldinho tem encontrado uma situação favorável na Câmara de Vila Velha. Nestes dois primeiros meses, todos os projetos encaminhados pelo prefeito foram aprovados no Legislativo, à unanimidade.

Para alguns, no entanto, a falta de oposição não significa que há uma satisfação geral no Parlamento. "Ainda é cedo para uma oposição, mas já tem algumas insatisfações", comentou um vereador.

No mesmo dia, anunciou o vereador eleito Anadelso Pereira (Podemos) como parte do secretariado , contrariando o que havia dito durante a campanha. Após rumores sobre a presença do vereador Rogério Cardoso (DEM) na equipe de governo, o que levaria Ivan Carlini de volta à Câmara, Arnaldinho afirmou que não nomearia nenhum vereador como secretário, o que não foi cumprido.

O FANTASMA DE IVAN CARLINI

Na Câmara, ventilou-se a possibilidade de o ex-vereador voltar a ter influência na Casa, como assessor de Rogério Cardoso. O parlamentar nega que haja qualquer conversa nesse sentido, enquanto o presidente da Câmara é categórico ao dizer que não há clima para isso.

“Respeito o Ivan como pessoa e político, mas a Câmara de Vila Velha vive outro momento. Não há ambiência para a volta dele. Não vejo a mínima possibilidade de isso acontecer”, afirmou Lorenzutti.

A reportagem tentou contato com Ivan Carlini durante vários dias da semana passada, mas ele não atendeu as ligações.

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DISCURSOS IDEOLÓGICOS

Mas diferentemente do que se observa na Câmara de Vitória, em que há uma divisão bem clara entre políticos mais alinhados à esquerda e à direita, o que gera enfrentamento, em Vila Velha o Legislativo é mais homogêneo, com predominância de partidos de direita.