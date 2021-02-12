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Leonel Ximenes

Vereador de Vila Velha defende castração de homens que agridem mulheres

Pastor licenciado da Igreja Universal, Devanir Ferreira afirmou que a Lei Maria da Penha não está sendo mais eficaz para proteger as vítimas

Públicado em 

12 fev 2021 às 13:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Devanir Ferreira criticou as medidas protetivas
Devanir Ferreira criticou as medidas protetivas Crédito: Divulgação
O vereador Devanir Ferreira (Republicanos) fez um discurso na Câmara de Vila Velha, na última quarta-feira (10), defendendo a castração química de homens que agridem e estupram mulheres. Para o parlamentar, que é pastor da Igreja Universal, essa punição desestimularia futuras agressões.
“Não acho a castração um exagero. Sabedor de que poderá sofrer o cerceamento da sua liberdade sexual, o agressor vai pensar antes de agredir. O agressor punido com a castração pensará 30 vezes antes de agredir. Não é olho por olho, é mostrar que o nosso semelhante merece respeito, mostrar que as leis precisam ser cumpridas e não burladas”, defendeu o parlamentar em conversa com a coluna.
Durante a sessão, Devanir, que é pastor licenciado da Igreja Universal, lembrou que presenciou cenas de violência quando era criança. “A minha infância foi vendo minha mãe sendo agredida. Homem que bate em mulher tem que ser castrado.”
Ele afirmou também que defende a medida radical porque não é "hipócrita'' e não teme se posicionar: “É importante nós não sermos hipócritas. Eu sou pastor, cristão, pai, filho, marido, cidadão, e fui eleito legislador deste município. Eu tenho lado, tenho postura”, afirmou o legislador, citando casos recentes de assassinatos de mulheres por homens.
E insistiu: “Eu preciso escolher. Se existe um homem possuído de raiva, de ódio, de desconhecimento, e que seja um demônio, e do outro lado tem uma pessoa prestes a ser mutilada e agredida, tenho que me posicionar. Entre uma mulher agredida e um homem castrado, eu prefiro um homem castrado”.

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Perguntado pela coluna, o republicano disse que ainda não definiu se vai apresentar um projeto de lei sobre o assunto na Câmara de Vila Velha. “Pretendo aprimorar a temática”, disse.
Ele também criticou as medidas protetivas, instrumento da legislação brasileira que tem como objetivo afastar o agressor da vítima, fazendo uma estranha analogia com as peladas de futebol. “Medida protetiva e o menino pegar a bola e sair correndo com a bola debaixo do braço dizendo que a bola é dele, é a mesma coisa. A medida protetiva só incita o homem a ficar com mais ódio”, sentenciou.
A Lei Maria da Penha, para Devanir, não está sendo mais eficaz para proteger as mulheres. “Há 15 anos a Lei Maria da Penha trouxe muitos avanços na proteção da integridade física da mulher. Mas parece que a impunidade, a falta de cadeia para os agressores e o ódio que alguns parecem ter das mulheres fizeram com que o crime de feminicídio aumentasse. As agressões contra a mulher explodiram em estatísticas e não podemos ficar inertes”, destacou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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