Ivan Carlini é eleito para comandar a Câmara de Vila Velha pela 6ª vez

Conforme já acordado entre os vereadores, a chapa encabeçada pelo vereador Ivan Carlini (DEM) foi eleita, por 16 votos a 1, para comandar a Câmara de Vila Velha em 2019 e 2020. Esta era a única chapa inscrita para o pleito. O único voto contrário foi o do vereador Ricardo Chiabai (PPS).
Esta é a 6ª vez consecutiva que Carlini é eleito como presidente do Legislativo canela-verde. Ao todo, ele ficará 12 anos no cargo.
Durante a votação, a cada voto que o demista recebia, servidores, que lotaram as galerias, reagiam com comemorações em forma de aplausos e gritos.
O vereador Osvaldo Maturano (PRB), que conduzia a sessão, saiu em defesa de Ivan antes da votação.
"A Câmara de Vila Velha hoje é um exemplo para o Espírito Santo. Não é a Câmara da brigalhada, da briga fratricida, não tem tiro. Temos nossas divergências, mas trabalhamos com respeito. Ivan possui sabedoria emocional, é agregador", afirmou.
Em seu discurso, Carlini agradeceu aos vereadores e seus respectivos bairros, um a um, e ironizou sobre as críticas recebidas a respeito de sua continuidade à frente da presidência.
"É fácil falar de mim, porque sou pequeno, sou o pobrezinho de Cobilândia. Mas se estou aqui é porque sou uma pessoa séria, honesta, não perdi minhas origens. Já devolvi mais de R$ 10 milhões ao Executivo nesses 5 anos", disse.
Também estiveram presentes na sessão o prefeito Max Filho (PSDB), o deputado estadual Euclério Sampaio (PSDC) e o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD). Max também utilizou a tribuna para elogiar Carlini. Os dois já estiveram em lados políticos opostos.
"Tenho sido desafiado por setores da imprensa para que eu entrasse na Câmara para tirar Ivan Carlini desta cadeira. Mas se depender de mim, essa invasão de competência jamais acontecerá", declarou o prefeito.