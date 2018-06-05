Ivan Carlini é eleito para comandar a Câmara de Vila Velha pela 6ª vez

Ivan Carlini é reeleito presidente da Câmara de Vila Velha Crédito: Natalia Devens

Conforme já acordado entre os vereadores, a chapa encabeçada pelo vereador Ivan Carlini (DEM) foi eleita, por 16 votos a 1, para comandar a Câmara de Vila Velha em 2019 e 2020. Esta era a única chapa inscrita para o pleito. O único voto contrário foi o do vereador Ricardo Chiabai (PPS).

Esta é a 6ª vez consecutiva que Carlini é eleito como presidente do Legislativo canela-verde. Ao todo, ele ficará 12 anos no cargo.

Durante a votação, a cada voto que o demista recebia, servidores, que lotaram as galerias, reagiam com comemorações em forma de aplausos e gritos.

O vereador Osvaldo Maturano (PRB), que conduzia a sessão, saiu em defesa de Ivan antes da votação.

"A Câmara de Vila Velha hoje é um exemplo para o Espírito Santo. Não é a Câmara da brigalhada, da briga fratricida, não tem tiro. Temos nossas divergências, mas trabalhamos com respeito. Ivan possui sabedoria emocional, é agregador", afirmou.

Em seu discurso, Carlini agradeceu aos vereadores e seus respectivos bairros, um a um, e ironizou sobre as críticas recebidas a respeito de sua continuidade à frente da presidência.

"É fácil falar de mim, porque sou pequeno, sou o pobrezinho de Cobilândia. Mas se estou aqui é porque sou uma pessoa séria, honesta, não perdi minhas origens. Já devolvi mais de R$ 10 milhões ao Executivo nesses 5 anos", disse.

Também estiveram presentes na sessão o prefeito Max Filho (PSDB), o deputado estadual Euclério Sampaio (PSDC) e o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD). Max também utilizou a tribuna para elogiar Carlini. Os dois já estiveram em lados políticos opostos.