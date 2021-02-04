Veja quem são os secretários das principais prefeituras da Grande Vitória

Secretaria de Transporte, Trânsito, Infraestrutura: Alex Mariano

Foi gerente de Pesquisa e Análise de Informações, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH) no governo do Estado do Espírito Santo e já atuou nas secretarias estaduais do Trabalho, de Segurança Pública e de Direitos Humanos, durante o período de Paulo Hartung de 2016 a janeiro de 2019. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-graduação pela instituição em Questão Social Políticas Sociais e Gestão e Políticas de Segurança Pública.

Foi secretário municipal de Vitória nas áreas da Serviços Urbanos (SEMSE), Obras (SEMOB) e Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (SETRAN), durante a gestão de Luciano Rezende (Cidadania), Deixou o cargo quando o então vereador Nathan Medeiros (PSL) foi chamado para o posto. Atuou também como gerente de Articulação Política e Subsecretário de Relações Institucionais na Secretaria de Governo (SEGOV). Está cursando Gestão Pública.

Foi vereadora da Capital por cinco mandatos. Neuzinha chegou a ser sondada por Pazolini para concorrer como sua vice, mas a tucana preferiu disputar a prefeitura, não chegando ao segundo turno. Apoiou então a candidatura de Pazolini e foi nomeada secretária na administração do republicano. É formada em Administração pela Faesa e pós-graduada em Gestão Pública pela Universidade Gama Filho.

Secretário interino de Cultura, é advogado, doutor em Direito pela USP e professor universitário. Em 2020, concorreu a uma vaga no Legislativo vitoriense pelo Solidariedade.

Marcelo Oliveira ocupou cargos no governo estadual durante todo o último governo de Paulo Hartung, entre eles o de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Saneamento e o de diretor de Meio Ambiente da Companhia de Saneamento do Espírito Santo (Cesan). É advogado, mestre em Estratégia e Governança Pública e Privada e doutorando em Administração. Oliveira também responde pela secretaria municipal de Meio Ambiente de Vitória, que ainda está sem titular.

Professora e pedagoga, possui especialização em Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal do Espírito Santo e é mestre em Ensino de Humanidades pelo IFES - campus Vitória. Atuou como coordenadora do Ensino para Jovens Adultos (EJA) em Cariacica. Até dezembro do ano passado, estava como gestora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jones José do Nascimento, localizada em Central Carapina, na Serra.

Vereador da Capital de 2017 a 2020. Um dos que dividiram palanque com Pazolini durante a campanha eleitoral. Foi subsecretário municipal de Esportes e Lazer de Vitória em 2010, na gestão de João Coser (PT), e subsecretário municipal de Cidadania nos anos de 2013 e 2014, já com Luciano Rezende (Cidadania) à frente da prefeitura. É advogado e ex-jogador de futebol.

Integrou a equipe de transição do atual prefeito. Aridelmo foi candidato a governador do Estado nas eleições de 2018, pelo PTB, em na gestão de Hartung, chegou a ser anunciado como secretário de Estado de Educação, mas acabou não assumindo o cargo após Haroldo Corrêa Rocha permanecer na cadeira. Também é um dos fundadores da Fucape Business School, instituição que presidiu até 2018 . É doutor em Ciências Contábeis.

Ex-secretário de Estado e Planejamento durante a gestão de Paulo Hartung, de 2015 a 2018. Antes, foi secretário municipal em Vila Velha, de 2013 a 2014. Auditor de controle externo do Tribunal de Contas (TCES), cargo que Pazolini já ocupou. É economista com especializações na área de administração de empresas.

Presidente estadual do partido de Pazolini, Carneiro também integrou a equipe de Hartung no passado. Foi secretário-chefe da Casa Civil e secretário de Estado de Esporte e Lazer. Foi um dos articuladores da candidatura de Pazolini e um dos principais nomes do grupo político que tem crescido no Estado. Formado em Turismo, possui MBA em Administração e Relações Governamentais.

Mais um que já esteve em cargos públicos no governo Hartung. Foi diretor geral, diretor de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística e diretor de Obras e Serviços no Departamento e Edificações e Rodovias DER-ES. Também já ocupou o cargo de secretário municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras da Prefeitura de Vila Velha. Engenheiro Civil com pós graduação em engenharia de segurança do trabalho pela Ufes e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas.

Médica pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), mestre em Saúde da Família pela Fundação Oswaldo Cruz e especialista em Estratégia de Saúde da Família pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e em Medicina do Trabalho pela Emescam. Atuava como médica na área técnica da Coordenação da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória.

Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo desde 2007, quando integrou a corporação na mesma turma que o agora prefeito Pazolini. Possui pós-graduação em Gestão Pública de Segurança Pública. Antes de assumir a pasta, era superintendente da Polícia Regional Norte.