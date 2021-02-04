Veja quem são os secretários das principais prefeituras da Grande Vitória

Pouco mais de um mês após a posse dos prefeitos eleitos em 2020, o primeiro escalão das prefeituras das principais cidades da Grande Vitória – Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra – está praticamente todo definido, à exceção de alguns secretários municipais interinamente à frente de pastas. Os times são compostos por pessoas que já têm passagem pelo serviço público, em cargos comissionados, por exemplo, aliados políticos dos chefes dos Executivos municipais e até mesmo ex-vereadores derrotados nas urnas. Tem também vereador eleito que se licenciou do mandato para trabalhar para o prefeito.
Muitos dos secretários têm ainda formação acadêmica relacionada às áreas que comandam – como Saúde, Educação ou Assistência Social – e/ou filiação partidária. O currículo de alguns dos titulares inclui não apenas experiências em gestões municipais, mas também participações no governo do Estado, nas administrações de Paulo Hartung (sem partido) ou Renato Casagrande (PSB).
Considerado um cargo de natureza política e, portanto, de livre nomeação e exoneração, o salário desses gestores que dividem a responsabilidade de administrar as cidades varia. Em Vitória, o subsídio bruto de um secretário municipal é R$ 13,8 mil; em Vila Velha, R$ 11,5 mil; na Serra, R$ 11,2 mil; e em Cariacica, R$ 8,2 mil – valor que passará para R$ 11 mil em 2022, conforme lei já aprovada.
Desde o resultado das eleições, em novembro do ano passado, as definições começaram a ser anunciadas e nomeações foram feitas ao longo do mês de janeiro. Em Vila Velha, por exemplo, a pasta de Planejamento e Projetos e, em Vitória, a de Meio Ambiente e a de Cultura ainda estão sem secretários titulares. Veja abaixo quais foram os secretários nomeados e as qualificações ou relações políticas de cada um.
VITÓRIA
Nomeações técnicas eram uma das promessas de campanha do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). Os nomes que ocupam o primeiro escalão do republicano possuem formações acadêmicas, mas a lista é uma das que mais conta com indicações políticas. Nomes que estiveram ao lado de Pazolini durante o segundo turno das eleições municipais e outros que atuaram na administração estadual e municipal, principalmente ligados a Hartung.
Sandro Parrini (DEM) e Neuzinha de Oliveira (PSDB), ex-vereadores da Capital que agora ocupam as pastas de Esportes e Lazer e Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, respectivamente, dividiram palanque com Pazolini na campanha do segundo turno. Parrini não conseguiu se reeleger para a Câmara e Neuzinha chegou a disputar a prefeitura, mas foi derrotada ainda no primeiro turno.
O DEM apoiou a candidatura do republicano desde o início das negociações para formação das chapas. Já Neuzinha, presidente municipal do PSDB, chegou a ser procurada para ser vice na chapa de Pazolini, mas resolveu insistir em uma candidatura própria. Passado o primeiro turno, no entanto, apareceu nas propagandas eleitorais do prefeito e fez intensa campanha para angariar votos. Já era esperado que ela assumiria uma secretaria pela "dedicação" no apoio ao republicano.
Além deles, Roberto Carneiro (presidente estadual do Republicanos) e outros cinco secretários atuaram em gestões de Hartung. Carneiro também já foi diretor-geral da Assembleia Legislativa, sob a presidência de seu companheiro de partido, Erick Musso. Deixou o cargo no início da campanha eleitoral para trabalhar pela eleição de Pazolini.
Secretaria de Transporte, Trânsito, Infraestrutura: Alex Mariano
Foi gerente de Pesquisa e Análise de Informações, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH) no governo do Estado do Espírito Santo e já atuou nas secretarias estaduais do Trabalho, de Segurança Pública e de Direitos Humanos, durante o período de Paulo Hartung de 2016 a janeiro de 2019. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-graduação pela instituição em Questão Social Políticas Sociais e Gestão e Políticas de Segurança Pública.
Foi secretário municipal de Vitória nas áreas da Serviços Urbanos (SEMSE), Obras (SEMOB) e Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (SETRAN), durante a gestão de Luciano Rezende (Cidadania), Deixou o cargo quando o então vereador Nathan Medeiros (PSL) foi chamado para o posto. Atuou também como gerente de Articulação Política e Subsecretário de Relações Institucionais na Secretaria de Governo (SEGOV). Está cursando Gestão Pública.
Foi vereadora da Capital por cinco mandatos. Neuzinha chegou a ser sondada por Pazolini para concorrer como sua vice, mas a tucana preferiu disputar a prefeitura, não chegando ao segundo turno. Apoiou então a candidatura de Pazolini e foi nomeada secretária na administração do republicano. É formada em Administração pela Faesa e pós-graduada em Gestão Pública pela Universidade Gama Filho.
Secretário interino de Cultura, é advogado, doutor em Direito pela USP e professor universitário. Em 2020, concorreu a uma vaga no Legislativo vitoriense pelo Solidariedade.
Marcelo Oliveira ocupou cargos no governo estadual durante todo o último governo de Paulo Hartung, entre eles o de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Saneamento e o de diretor de Meio Ambiente da Companhia de Saneamento do Espírito Santo (Cesan). É advogado, mestre em Estratégia e Governança Pública e Privada e doutorando em Administração. Oliveira também responde pela secretaria municipal de Meio Ambiente de Vitória, que ainda está sem titular.
Professora e pedagoga, possui especialização em Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal do Espírito Santo e é mestre em Ensino de Humanidades pelo IFES - campus Vitória. Atuou como coordenadora do Ensino para Jovens Adultos (EJA) em Cariacica. Até dezembro do ano passado, estava como gestora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jones José do Nascimento, localizada em Central Carapina, na Serra.
Vereador da Capital de 2017 a 2020. Um dos que dividiram palanque com Pazolini durante a campanha eleitoral. Foi subsecretário municipal de Esportes e Lazer de Vitória em 2010, na gestão de João Coser (PT), e subsecretário municipal de Cidadania nos anos de 2013 e 2014, já com Luciano Rezende (Cidadania) à frente da prefeitura. É advogado e ex-jogador de futebol.
Integrou a equipe de transição do atual prefeito. Aridelmo foi candidato a governador do Estado nas eleições de 2018, pelo PTB, em na gestão de Hartung, chegou a ser anunciado como secretário de Estado de Educação, mas acabou não assumindo o cargo após Haroldo Corrêa Rocha permanecer na cadeira. Também é um dos fundadores da Fucape Business School, instituição que presidiu até 2018 . É doutor em Ciências Contábeis.
Ex-secretário de Estado e Planejamento durante a gestão de Paulo Hartung, de 2015 a 2018. Antes, foi secretário municipal em Vila Velha, de 2013 a 2014. Auditor de controle externo do Tribunal de Contas (TCES), cargo que Pazolini já ocupou. É economista com especializações na área de administração de empresas.
Presidente estadual do partido de Pazolini, Carneiro também integrou a equipe de Hartung no passado. Foi secretário-chefe da Casa Civil e secretário de Estado de Esporte e Lazer. Foi um dos articuladores da candidatura de Pazolini e um dos principais nomes do grupo político que tem crescido no Estado. Formado em Turismo, possui MBA em Administração e Relações Governamentais.
Mais um que já esteve em cargos públicos no governo Hartung. Foi diretor geral, diretor de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística e diretor de Obras e Serviços no Departamento e Edificações e Rodovias DER-ES. Também já ocupou o cargo de secretário municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras da Prefeitura de Vila Velha. Engenheiro Civil com pós graduação em engenharia de segurança do trabalho pela Ufes e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas.
Médica pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), mestre em Saúde da Família pela Fundação Oswaldo Cruz e especialista em Estratégia de Saúde da Família pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e em Medicina do Trabalho pela Emescam. Atuava como médica na área técnica da Coordenação da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória.
Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo desde 2007, quando integrou a corporação na mesma turma que o agora prefeito Pazolini. Possui pós-graduação em Gestão Pública de Segurança Pública. Antes de assumir a pasta, era superintendente da Polícia Regional Norte.
Foi assessor especial do Ministério da Cidadania nos últimos dois anos. Antes, atuou como diretor da Companhia de Transporte Urbano do Espírito Santo (Ceturb); secretário de Serviços Urbanos de Vitória; diretor geral do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (IPEM/ES); diretor de Transportes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) e assessor técnico da Cesan.
CARIACICA
O prefeito Euclério Sampaio (DEM) nomeou secretários que atuaram em outras prefeituras, manteve nomes da administração anterior e também escolheu pessoas com quem tem ligações políticas.
O presidente do DEM no município, Nilson Basílio Teixeira, e a irmã do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), Nina Santos (Podemos), assumiram pastas na administração do demista. Marcelo é uma tradicional figura política em Cariacica e articulou a candidatura do demista. Nina já ocupou cargos comissionados no Senado, na Câmara de Cariacica e na Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica.
Já a secretária de Assistência Social, Danyelle Lírio, é advogada. De acordo com a prefeitura, tem experiência com contratos voltados para o setor, mas não possui capacitações na área de Assistência Social e Direitos Humanos. Lírio é filha de um dos pastores que apareceu em vídeos pedindo votos para Euclério durante a campanha eleitoral de 2020.
Secretaria de Saúde: Roberta Goltara
Presidente municipal do DEM, mesma legenda de Euclério, Nilson é economista e foi professor universitário. Concorreu como vice na chapa de Adilson Avelina em 2016. É irmão de Nilton Basílio Teixeira (PDT), que ocupou a cadeira de vice-prefeito até 2020.
Advogada e pós-graduada em Direito Processual Civil. De acordo com a prefeitura, possui experiência em gestão de contratos voltados para o setor. Ela é filha de um ex-pastor da Assembleia de Deus de Alto Laje, que apareceu em vídeos pedindo votos para Euclério durante a campanha eleitoral.
Foi diretor do Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica por 5 anos, até dezembro de 2020, é advogado, especializado em administração pública.
Filiada ao Podemos, Ninive Alecia Coutinho Santos Antunes é irmã do deputado estadual Marcelo Santos e foi candidata a vereadora. Ocupou diferentes cargos públicos ao longo da vida, no Senado Federal, como assessora parlamentar; na Câmara de Cariacica, como assessora legislativa, na Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica (Semas) e na rede municipal de ensino de Viana. De acordo com informações publicadas por ela nas redes sociais, é advogada e formada em Jornalismo, Letras e Pedagogia. Possui pós-graduação em Educação Inclusiva, Artes na Educação e Educação de Jovens e Adultos.
É delegado aposentado da Polícia Civil. Atuou nas delegacias de Itarana e de Homicídios e Proteção à Pessoa. além de ter sido superintendente de Polícia Regional Metropolitana e Superintendente de Ações Estratégicas e Operacionais. Também foi diretor de Segurança da Assembleia Legislativa do Estado.
Trabalha na Prefeitura de Cariacica há 8 anos, durante o período de mandato do ex-prefeito Juninho (Cidadania), ocupando os cargos de gerente de Licenciamento e Fiscalização Ambiental e subsecretária de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente. É advogada na área de Direito Ambiental.
Atuou como diretor administrativo financeiro no Detran durante no último mandato do ex-governador Paulo Hartung, em 2018. Administrador, atuou nos Bancos Bandeirantes, Unibanco, Itaú, Safra e Santander, possui 25 anos de atuação em instituições financeiras privadas.
Aguiar já ocupava a cadeira de chefe da pasta da Educação na gestão de Juninho e foi mantido por Euclério. Formado em Língua Portuguesa e Literatura pela UFES, possui especialização em Gestão Escolar Integrada. Atuou na rede municipal de ensino também em Vila Velha.
Ex-jogador de futebol, jogou na Desportiva Ferroviária, no Rio Branco e no Vitória. Além disso, atuou no futebol sul-coreano e canadense.
Contador, Martins está no cargo de secretário de Finanças em Cariacica há oito anos, desde o início do mandato de Juninho, e foi outro mantido por Euclério. Também é pós-graduado em Contabilidade Gerencial, Auditoria de Negócios e Abertura de Capitais;
Atuou como diretor do Departamento de Administração da Serra, como assessor especial e membro da Comissão de Licitação da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e foi assessor no Tribunal de Justiça do Estado entre 2008 e 2015. É formado em Direito pela FDV.
Amigo de Euclério, Donato acompanha o demista desde o início de sua trajetória política. Foi assessor especial de Segurança na Assembleia Legislativa e vereador de Cariacica de 2013 a 2016. De acordo com a prefeitura, é mestre em Psicanálise.
Trabalhou em diferentes cargos da Prefeitura de Vitória de 2009 a 2020, sendo o último de secretário de Obras e Habitação na gestão de Luciano Rezende. É advogado, com especialização em processo penal, Direito Administrativo, Constitucional, Processo Civil e Cível.
Trabalhava desde 2005 na Prefeitura de Vitória como estagiário, coordenador de Desapropriação, assessor técnico-jurídico, gerente de Desapropriação, subsecretário de Obras, secretário executivo de Transportes, secretário executivo da Central de Serviços e secretário da Central de Serviços.
Foi superintendente regional de Saúde Metropolitana e diretora do Centro Regional de Especialidades (CRE Metropolitano) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). É enfermeira, especialista em Administração Pública.
VILA VELHA
O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) também prometeu, durante a campanha, nomear pessoas qualificadas para ocupar as secretarias. Chama atenção na lista a quantidade de nomes que já atuavam em outros municípios. Sete trabalharam na administração pública de Vitória, Cariacica, Serra e Guarapari. Outros nomes são conhecidos da época de Paulo Hartung como governador, como Otávio Postay e Paulo Renato Fonseca Jr.
Contradizendo o que havia dito em entrevista ao Papo de Colunista, de A Gazeta, Arnaldinho nomeou para a pasta de Serviços Urbanos o vereador Anadelson Pereira (Podemos). A prefeitura não citou qualificações acadêmicas para o cargo, mas ressaltou a ligação do secretário com a Garoto, empresa em que o vereador trabalhou por 20 anos.
Secretaria de Tecnologia e Inovação: Márcio Passos
Magnago era secretário de Administração em Cariacica, até 2020. Antes, ocupou a cadeira em Cachoeiro de Itapemirim. Também foi diretor Administrativo e Financeiro do IEMA.
Assistente social, participou da equipe de transição de Arnaldinho e já atuou na gestão da Secretaria de Assistência Social de Vila Velha; na Vigilância Sócio Assistencial e na coordenação dos Abrigamentos e Centro Pop. É professora universitária.
Foi chefe de Grupo de Planejamento e Orçamento da Defensoria Pública do Estado durante o governo de Hartung; assessor técnico da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo nos dois primeiros anos do governo de Casagrande; secretário municipal de Saúde de Guarapari, em 2016. Graduado em Direito. possui espacializações nas áreas de Direito Público e Licitações e Contratos Públicos.
Guarda municipal de Vila Velha desde 2013, assumiu o comando da GM em janeiro. Está respondendo interinamente pela pasta de Defesa Social e Trânsito.
Especializado em Gestão de Créditos, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, foi servidor de carreira do Bandes.
Foi secretária de Análise e Aprovação de Projetos e secretária de Desenvolvimento Urbano de Guarapari (2017 a 2020). Arquiteta e urbanista, já atuou na prefeitura da Serra.
Pedagoga com especialização em Psicopedagogia Institucional e Gestão Pública; mestre e doutora em Educação; mestre em ensino de ciências; pós-doutorada em didática das ciências.
Foi secretário de Estado de Turismo no governo Paulo Hartung, em 2018, e titular da mesma pasta na Prefeitura de Vitória até 2013.
Foi superintendente administrativa-financeira na Secretaria de Estado de Saúde e gerente do Fundo Estadual de Saúde. Também já atuou como coordenadora de Contabilidade na Prefeitura de Vila Velha; Controladora geral, e Secretária de Finanças e Administração na Prefeitura de Viana. Graduada em Direito e Ciências Contábeis com especialização em Direito Público, Contabilidade Púbica e Gerencial,
Mestre em Ecologia de Ecossistemas pelo Centro Universitário Vila Velha (UVV), foi assessoria técnica da Prefeitura de Vila Velha.
Foi analista ambiental da secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha; Gerente de Recursos Hídricos, Coordenador de Licenciamento Ambiental da secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha. Graduado em Ciências Biológicas com pós-graduação em Engenharia Ambiental.
Engenheiro Civil de formação, atuou como secretário de Obras e de Serviços Urbanos da Serra, por oito anos nos mandatos de Audifax Barcelos (Rede).
Foi secretária municipal de Saúde de Vitória até 2020, na gestão Luciano Rezende (Cidadania). responsável por coordenar o plano de enfrentamento à pandemia de Covid-19 na Capital. É administradora de empresas com especialização em Gestão de Unidades Básicas de Saúde e Auditoria em Saúde.
Presidente da Cooperativa de Saúde e Educação da Chocolates Garoto, foi vereador por dois mandatos no município de Vila Velha e chegou a ser reeleito em 2020, mas foi chamado para ser titular da pasta e, assim, licenciou-se do mandato.
Foi titular da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade no município de Vitória de 2019 até o final do mandato de Luciano Rezende (Cidadania), a quem é ligado. Também possui proximidade com o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) e foi filiado ao Cidadania. Na Capital, também atuou como subsecretário de Tecnologia da Informação. É técnico em redes de computadores e cursa Gestão Pública.
SERRA
Sergio Vidigal (PDT), prefeito da Serra, apostou com experiência em gestão pública e indicações políticas. A lista contempla nomes políticos como os aliados do ex-senador Magno Malta (PL) Halpher Luiggi (PL) e Juliana Costa (PL). Os dois concorreram em uma chapa pura à Prefeitura de Vitória em 2020 e foram derrotados ainda no primeiro turno.
Além deles, Gracimeri Gaviorno (PSC), que disputou a Prefeitura da Serra; o atual vice-prefeito do município, Thiago Carreiro (Cidadania), e o ex-prefeito de Baixo Guandu Neto Barros (PCdoB) também assumiram secretarias.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Benoni Antônio Santos
Delegado da Polícia Civil, atuou como coordenador do Grupo de Operações Táticas da Polícia Civil do Estado, dirigiu o Departamento Especializado em Narcóticos – DENARC e foi delegado responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista, localizada no Aeroporto de Vitória. É bacharel em Direito e pós-graduado em Gestão e Políticas em Segurança Pública.
Já foi secretário de Meio Ambiente da Serra em 2009 e secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Cariacica até 2020. É também ex-presidente do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). Formado em Engenharia Civil com pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental.
Delegada aposentada da Polícia Civil, foi superintendente de Polícia Técnico-Científica e subsecretária estadual de Segurança Pública e de Direitos Humanos em 2018. Concorreu à cadeira de prefeita pelo PSC, em 2020, mas não foi para o segundo turno.
Foi secretário da Fazenda e de Administração da Prefeitura de Vitória. É advogado, pós-graduado em Gestão Pública Municipal e técnico contábil.
Economista, foi secretária de Gestão e Recursos Humanos, secretária da Cultura e subsecretária de Economia e Planejamento no governo estadual, durante os anos de mandato de Paulo Hartung. Foi também gerente-geral do Ministério Público do Espírito Santo.
Vice-prefeito da Serra, é formado em Administração e em Tecnologia da Informação. É empreendedor e membro do Instituto Líderes do Amanhã, que forma jovens Líderes para melhorar o ambiente de negócios do Espírito Santo. Em 2019 participou do Renova BR, um grupo de formação política.
Atuou no governo do Estado de 2008 a 2014 como secretário de Gerenciamento de Projetos e como secretário da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca. Foi ainda presidente do Incaper, e diretor-geral do DER - Departamento de Estradas de Rodagem do ES, de 2016 a 2018. Pós-graduado em Administração e Engenheiro Agrônomo.
Atuou como enfermeira Sanitarista da Gerência de Atenção à Saúde na Prefeitura de Vitória. Tem experiência em Gestão Pública, Mediação/Apoio Institucional nos serviços de saúde na área temática saúde da mulher e criança, Saúde Coletiva e Estratégia de Saúde da Família. Enfermeira e mestre em Saúde Coletiva
É servidora pública e atuou como gerente da Proteção Social Especial da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social-SETADES desde 2016. Assistente social, pós-graduada em Gestão de Políticas Sociais e mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local pela Emescam.
Prefeito de Baixo Guandu por dois mandatos, já foi secretário municipal de Controle Interno e secretário municipal de Assistência Social no município de Vila Velha. É advogado.
Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, atuou como professor na rede privada e no IFES Campus Serra.
Jornalista pela UFES, foi diretora multimídia da Superintendência de Comunicação do Estado de 2016 a 2018, mandato de Paulo Hartung. Já havia ocupado a cadeira de secretária adjunta de comunicação da Serra em 2017.
Aliado do ex-senador Magno Malta (PL), Halpher concorreu à Prefeitura de Vitória em 2020, mas não foi para o segundo turno. É engenheiro civil, servidor efetivo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Foi diretor-geral do DER-ES, em 2016, e do DNIT em 2011.
Foi candidata a vice-prefeita de Vitória na chapa de Halpher Luiggi, é engenheira e economista, já atuou como Gestora de Projetos do Estado e foi subsecretária de Planejamento e Orçamento na Prefeitura de Aracruz.
Consultor de projetos do governo estadual, é economista formado pela Universidade de São Paulo. Foi diretor administrativo da Associação dos Empresários da Serra,
Atualização
09/02/2021 - 4:28
Na primeira versão deste texto não constava a descrição sobre o secretário de Tecnologia e Inovação de Vila Velha, Márcio Passos. A reportagem foi atualizada para acrescentar as informações sobre ele. Versão anterior desta notícia também informava, equivocamente, que o subsídio dos secretários municipais de Vitória era R$ 8,8 mil. Na verdade, o salário dos secretários na Capital é R$ 13,8 mil. A correção foi realizada.