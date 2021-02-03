Sem máscara, deputado do ES participa de festa de Lira com mais de 300 convidados

Your browser does not support the video tag.

Em um dos vídeos da festa publicados em redes sociais, Evair aparece no momento da chegada do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, no evento. Ramos é o responsável pela articulação política de Bolsonaro no Congresso. Evair cumprimenta o ministro e chama por Arthur Lira, para que ele também saúde o general. Tanto Evair como Ramos e Lira estavam sem máscara. Eles se abraçam e, próximos uns aos outros, conversam.

"Cabra da peste", disse Ramos a Lira, após lhe dar tapinhas no ombro. Além dele, outros integrantes do governo estiveram na festa, como o ministro das Comunicações, Fabio Faria, e os secretários de Comunicações, Fabio Wajngarten, e da Pesca, Jorge Seif.

Evair de Melo (de camisa branca e gravata azul) em roda de conversa com Arthur Lira (de paletó preto) e o ministro Luiz Eduardo Ramos (de paletó cinza) Crédito: Reprodução

Bolsonaro foi um dos principais fiadores da vitória de Lira na Câmara. Também atuou para eleger Rodrigo Pacheco (DEM-MG) como novo presidente do Senado. Em janeiro, um mês antes da eleição, Bolsonaro liberou um montante recorde em emendas para deputados federais e senadores , R$ 504 milhões. O governo federal é obrigado a pagar as emendas, que são verbas a serem aplicadas em aquisições e obras nos redutos eleitorais dos parlamentares, mas pode escolher quando elas serão repassadas, a depender da liquidez do caixa da União.

RISCO DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS

Aglomerações, conversas sem distanciamento e falta de uso de máscaras são práticas reprovadas por epidemiologistas e infectologistas, já que contribuem para a transmissão do novo coronavírus. Horas antes do início da festa, o próprio Lira defendeu, em discurso, que era preciso "fortalecer a rede de proteção social" e aumentar a vacinação para reduzir os impactos da pandemia. "Temos que vacinar, vacinar e vacinar o nosso povo”, discursou.

Evair é do mesmo partido de Lira e comemorou a vitória do correligionário nas redes sociais. “Um abraço no amigo @oficialarthurlira após seu pronunciamento. Ele reafirmou seus compromissos!”, escreveu. Na foto publicada, os dois aparecem de máscaras, no plenário da Câmara. Evair é considerado um dos parlamentares do núcleo duro de Lira na Câmara.

A casa em que a festa de Lira e aliados foi realizada pertence, de acordo com reportagem do jornal "O Estado de S. Paulo" , ao empresário Marcelo Perboni, que foi denunciado pelo Ministério Público por fraudar a fiscalização tributária ao omitir receitas relativas a saídas de mercadorias. Perboni é réu em uma ação penal. Segundo assessoria de Lira, o presidente da Câmara "não foi responsável pela organização do evento".

Evair de Melo com o presidente Jair Bolsonaro, em café da manhã no Palácio do Planalto no dia 22 de janeiro Crédito: Marcos Correa/PR

Essa não é a primeira vez que Evair aparece em eventos sem o uso de máscara. Em junho do ano passado, o deputado capixaba foi flagrado desrespeitando as orientações dos especialistas em saúde. Ele mesmo postou em suas redes uma foto com outros parlamentares, líder e vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara. Inicialmente, na primeira foto publicada, nenhum deles utilizava máscaras . Minutos depois, a foto foi apagada e Evair publicou uma imagem em que todos já haviam colocado a proteção.

Em outras agendas, mais recentes, ele voltou a aparecer em reuniões sem usar máscara. Na última terça, por exemplo, em reunião da bancada capixaba com o ministro das Comunicações, Fabio Faria. No dia 22, em café da manhã com Jair Bolsonaro, foram registradas fotos dele de mãos dadas com o presidente, ao lado de outras pessoas, novamente, sem utilizar nenhuma proteção facial (veja a foto acima).

O QUE DIZ EVAIR DE MELO