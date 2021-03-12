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75 a 79 anos

Agendamento de vacinação para Covid-19 em Vila Velha termina em 12 minutos

Vila Velha recebeu 1.287 doses da vacina para imunizar o público-alvo de 75 a 79 anos e disponibilizou mil para o agendamento na tarde desta quinta (11). Não deu nem para começar. Agendamento será reaberto quando a cidade receber novas doses do imunizante

Publicado em 11 de Março de 2021 às 21:01

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

11 mar 2021 às 21:01
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Vacinação contra a Covid-19 já chega para a faixa etária de 75 a 79 anos Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Em apenas doze minutos o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 dos idosos na faixa etária de 75 a 79 anos, que vivem em Vila Velha, foi encerrado nesta quinta-feira (11). Mas será reaberto assim que a prefeitura local receber novas doses do imunizante, o que está previsto para ocorrer na próxima semana.
Na última quarta-feira (10), o município de Vila Velha recebeu 1.287 doses da vacina contra a Covid-19, para imunizar o público-alvo de 75 a 79 anos. Destas, mil doses foram disponibilizadas na tarde desta quinta (11), às 16h, no agendamento on-line no site da prefeitura, para serem administradas no sábado (13), no Boulevard Shopping. Ocorre que a população nesta faixa etária e que precisa ser vacinada é de 8.583 idosos. Em decorrência disto, faltaram doses e o agendamento se encerrou em 12 minutos.
A dificuldade para obter o agendamento acabou causando revolta em muitos moradores e muitas reclamações nas redes sociais “As 1.000 doses oferecidas não deu nem para o começo!!”, comentou Cris Michalsky. “Pena que em 5 minutos esgotaram todas as vacinas, achei muito estranho”, desabafou Paulo Coevas.

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AGENDAMENTO SERÁ REABERTO EM BREVE

Por nota, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) informou que novos agendamentos estarão disponíveis e vão ser abertos a partir do recebimento de novas doses da vacina. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi definido pelo Ministério da Saúde que remessas de imunizantes serão enviadas, semanalmente, para o Estados, para que façam a distribuição entre os municípios.
Uma nova remessa está sendo aguardada para chegar ao Espírito Santo na próxima terça-feira (15). A última foi entregue na terça-feira (09).

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META DE VACINAÇÃO

Por nota, a Secretaria de Saúde de Vila Velha informou que, das 1.287 doses enviadas pelo Estado, mil foram destinadas aos idosos de 75 a 79 anos. “As doses remanescentes serão para iniciar a imunização dos acamados”, informa o texto.
De acordo com a Secretaria, já foram imunizados na cidade mais de 71% do público-alvo estabelecido pela Sesa. Os grupos prioritários da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 foram estabelecidos pelo Plano Estadual de Imunização.

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