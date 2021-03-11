Linha do tempo da Covid-19: como a pandemia marcou a história do ES

11 de março de 2020. Há um ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarava ao mundo: estamos vivendo uma pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Naquele momento, já se contabilizava 118 mil casos em 114 países e 4.291 mortes.
Fronteiras fechadas, atividades econômicas restringidas, lockdown. Foram várias as estratégias para conter a circulação de pessoas e frear a disseminação do vírus pelo mundo. Distancimento social, máscara, álcool em gel e quarentena se tornaram palavras do dia a dia.
No Espírito Santo, a rotina dos capixabas mudou completamente em poucos dias. Aulas presenciais foram suspensas por meses e o governo chegou a fechar shoppings, academias e bares, proibindo ainda a realização de grandes eventos, como shows e festas. Era o início também de uma longa - e ainda não vencida - batalha para o sistema de saúde não entrar em colpaso.
Até a tarde desta quinta-feira, 11 de março de 2021, o Estado acumulava mais de 340 mil casos confirmados e 6.660 mortes causadas pela Covid-19.
Confira os fatos que mais marcaram o Espírito Santo em um ano de uma pandemia que ainda está longe de fim.