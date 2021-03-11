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Em homenagem

Presidente do STF defende união para enfrentar pandemia da Covid-19

No início da sessão desta tarde, Fux fez uma homenagem às vítimas da covid-19 ao lembrar que a pandemia foi declarada oficialmente há um ano pela OMS

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:11

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:11
Ministro Luiz Fux preside sessão plenária por videoconferência. Foto: Nelson Jr./SCO/STF (11/02/2021)
Ministro Luiz Fux preside sessão do STF Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, defendeu hoje (11) a união entre todos os setores da sociedade para enfrentar a pandemia de Covid-19. No início da sessão desta tarde, Fux fez uma homenagem às vítimas da doença ao lembrar que a pandemia foi declarada oficialmente há um ano pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Segundo o ministro, é preciso a união de todos para vencer as consequências provocadas pela pandemia. “O nosso país precisa, mais do que nunca, de diálogo e de união entre os Três Poderes, entre os agentes políticos de todos os níveis federativos e de todas as ideologias, entre os setores público e privado, e, enfim, entre todos os cidadãos. Precisamos trabalhar em prol de medidas eficazes para que a ciência e os bons propósitos possam finalmente vencer o vírus. Não temos tempo a perder”, disse.
Fux também prestou solidariedade aos afetados pela covid-19. Em todo o mundo, 2,6 milhões de pessoas morreram desde o início da pandemia.
“Esses indicadores não são apenas números, mas representam pais, mães, avós, tios, filhos, irmãos e amigos. Não são apenas óbitos, mas decerto vidas interrompidas, sonhos frustrados e lares desestruturados. A todos aqueles que sofrem, que perderam entes queridos, que se encontram desempregados, que precisaram ficar longe de familiares e amigos, envio nosso carinho e solidariedade”, finalizou.
De acordo com o STF, desde março do ano passado, foram proferidas 7 mil decisões relacionadas à pandemia.

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