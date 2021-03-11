Secretário da Casa Civil, Davi Diniz testa positivo para Covid-19

O chefe da Casa Civil do governo Casagrande, Davi Diniz, testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria da pasta.
Diniz está à frente da Casa Civil desde o início do mandato de Renato Casagrande (PSB), em 2019, e é um dos principais nomes na articulação política do governo estadual. Seu papel principal é atuar na ponte entre o Palácio Anchieta e os deputados estaduais.
A assessoria de imprensa da Casa Civil não respondeu se o secretário está com sintomas e se está afastado do cargo até se recuperar da doença. Informou, apenas, que ele está em casa. Também não foi informada a data em que Diniz recebeu o resultado positivo.