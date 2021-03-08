Em estado grave, Gilson Amaro abre os olhos durante oração dos filhos

Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa Crédito: Divulgação/ Redes Sociais

Após 21 dias em tratamento contra a Covid-19 , o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Santa Teresa Gilson Amaro (PP), de 75 anos, continua internado em estado grave. Nesta segunda-feira (8), entretanto, ele apresentou sinais de melhora e até acompanhou remotamente uma oração feitas pelos filhos.

"Nosso guerreiro ainda se encontra em estado grave, mas a cada dia vence batalhas importantes que nos enchem de esperança. Hoje foi um dia de fortes emoções para nós, filhos de Gilson Amaro. Pudemos fazer uma oração via chamada de vídeo com ele nos ouvindo. Tentamos ao máximo expressar a grandiosa energia que estamos recebendo através das orações de todos. A Iara cantou o louvor preferido para ele ouvir. Um momento de muita fé, esperança e amor", contou a filha Zu Amaro.

Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa Crédito: Divulgação | Prefeitura de Santa Teresa

Segundo ela, essas orações já são feitas pela famílias desde que o pai foi hospitalizado, e hoje ele conseguiu acompanhar com o auxílio de uma enfermeira.

"Cantamos e oramos por ele. Somos oito filhos e são quatro religiões diferentes. Cada qual faz sua oração. Estamos juntos nos reunindo todos os dias sem ele, e hoje nós fizemos o mesmo ritual de oração, mas com ele. Meu pai teve uma reação: abriu os olhos na hora da oração. Ele tentou falar, mas ainda está muito fraco. Eu fico emocionada só de lembrar" Zu Amaro - Filha de Gilson Amaro

QUADRO DE SAÚDE

Gilson está internado no Hospital e Maternidade São José, em Colatina Crédito: Divulgação

Segundo os familiares, desde quinta-feira (4), Gilson passou por uma traqueostomia, procedimento para auxiliar na respiração, e tem correspondido bem ao tratamento. Ele foi retirado da intubação e está respirando com a ajuda de um respirador.

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