Em estado grave, Gilson Amaro abre os olhos durante oração dos filhos

Após 21 dias em tratamento contra a Covid-19, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Santa Teresa Gilson Amaro (PP), de 75 anos, continua internado em estado grave. Nesta segunda-feira (8), entretanto, ele apresentou sinais de melhora e até acompanhou remotamente uma oração feitas pelos filhos.
"Nosso guerreiro ainda se encontra em estado grave, mas a cada dia vence batalhas importantes que nos enchem de esperança. Hoje foi um dia de fortes emoções para nós, filhos de Gilson Amaro. Pudemos fazer uma oração via chamada de vídeo com ele nos ouvindo. Tentamos ao máximo expressar a grandiosa energia que estamos recebendo através das orações de todos. A Iara cantou o louvor preferido para ele ouvir. Um momento de muita fé, esperança e amor", contou a filha Zu Amaro.
Segundo ela, essas orações já são feitas pela famílias desde que o pai foi hospitalizado, e hoje ele conseguiu acompanhar com o auxílio de uma enfermeira.
"Cantamos e oramos por ele. Somos oito filhos e são quatro religiões diferentes. Cada qual faz sua oração. Estamos juntos nos reunindo todos os dias sem ele, e hoje nós fizemos o mesmo ritual de oração, mas com ele. Meu pai teve uma reação: abriu os olhos na hora da oração. Ele tentou falar, mas ainda está muito fraco. Eu fico emocionada só de lembrar"
QUADRO DE SAÚDE
Gilson Amaro foi internado no hospital de Santa Teresa no dia 15 de fevereiro, com 50% dos pulmões comprometidos. Ele foi transferido para a UTI do Hospital São José, em Colatina, no dia 17, quando os pulmões chegaram a 75% de comprometimento, e foi intubado.
O ex-prefeito chegou a ter 90% dos pulmões comprometidos. Alguns dias depois, apresentou melhora, quando o comprometimento dos pulmões regrediu para 60%. Na semana passada, no entanto, o estado de saúde de Gilson foi definido como "gravíssimo" pela família.
Segundo os familiares, desde quinta-feira (4), Gilson passou por uma traqueostomia, procedimento para auxiliar na respiração, e tem correspondido bem ao tratamento. Ele foi retirado da intubação e está respirando com a ajuda de um respirador.
TRAJÉTORIA POLÍTICA
Gilson Amaro tem uma longa trajetória política. Já foi vereador, deputado estadual e comandou a Prefeitura de Santa Teresa por quatro vezes. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não teve sucesso na disputa, ficando em segundo lugar com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%. Gilson Amaro era filiado ao PP e passou por siglas como DEM, MDB e PRTB.