Após mais de 15 dias, Gilson Amaro continua internado em estado grave

Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa Crédito: Reprodução de vídeo/Rede social

Após mais de 15 dias em tratamento contra a Covid-19 , o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Santa Teresa Gilson Amaro (PP), de 75 anos, continua internado em estado grave. Segundo familiares, o ex-prefeito tem recebido auxílio de respirador e correspondido bem à traqueostomia, procedimento para auxiliar na respiração.

Gilson Amaro foi internado no Hospital Filantrópico de Santa Teresa em 15 de fevereiro, com 50% dos pulmões comprometidos e submetido à ventilação mecânica. Ele foi transferido para a UTI do Hospital São José, em Colatina, no dia 17, quando os pulmões chegaram a 75% de comprometimento, e foi intubado.

O ex-prefeito, que chegou a ter 90% dos pulmões comprometidos na terça-feira (23), teve uma melhora na última quarta-feira (24), quando o comprometimento dos pulmões regrediu para 60%. Nesta segunda-feira (1º), no entanto, o estado de saúde de Gilson foi definido como "gravíssimo" pela família. "Nos resta rezar. E ter esperança e fé", disse uma familiar à reportagem de A Gazeta.

Segundo os familiares, desde quinta-feira (4), Gilson passou por uma traqueostomia, procedimento para auxiliar na respiração e tem correspondido bem ao tratamento. Ele foi retirado da intubação e está respirando com a ajuda de um respirador.

TRAJETÓRIA POLÍTICA