"Gravíssimo", diz família sobre estado de saúde de ex-prefeito de Santa Teresa

Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa Crédito: Reprodução de vídeo/Rede social

De acordo com a família, o ex-prefeito deu entrada em um hospital filantrópico de Santa Teresa em 15 de fevereiro, com 50% dos pulmões comprometidos e foi submetido à ventilação mecânica. Ele foi transferido para a UTI do Hospital São José, em Colatina, no dia 17, quando seus pulmões chegaram a 75% de comprometimento, e foi intubado.

Nesta segunda-feira (1º), no entanto, o estado de saúde Gilson foi definido como "gravíssimo" pela família. "Nos resta rezar. E ter esperança e fé", disse uma familiar à reportagem de A Gazeta.

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