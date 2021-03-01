"Gravíssimo", diz família sobre estado de saúde de ex-prefeito de Santa Teresa

O ex-prefeito de Santa Teresa e ex-deputado Gilson Amaro (PP), de 75 anos, continua internado com Covid-19 na UTI do Hospital São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Apesar da melhora no estado de saúde registrado na semana passada, a família afirma que Gilson está agora em estado "gravíssimo" e que é necessário "ter esperança e fé".
De acordo com a família, o ex-prefeito deu entrada em um hospital filantrópico de Santa Teresa em 15 de fevereiro, com 50% dos pulmões comprometidos e foi submetido à ventilação mecânica. Ele foi transferido para a UTI do Hospital São José, em Colatina, no dia 17, quando seus pulmões chegaram a 75% de comprometimento, e foi intubado.
O ex-prefeito, que chegou a ter 90% dos pulmões comprometidos na terça-feira (23), teve uma melhora na última quarta-feira (24), quando o comprometimento dos pulmões regrediu para 60%.
Nesta segunda-feira (1º), no entanto, o estado de saúde Gilson foi definido como "gravíssimo" pela família. "Nos resta rezar. E ter esperança e fé", disse uma familiar à reportagem de A Gazeta.
TRAJETÓRIA POLÍTICA
Gilson Amaro tem uma longa trajetória política. Já foi vereador, deputado estadual e comandou o Executivo municipal por quatro vezes. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não teve sucesso na disputa, ficando em segundo lugar com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%. Antes do PP, Gilson Amaro já havia passado por siglas como DEM, MDB e PRTB.