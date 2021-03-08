O prefeito de Ibiraçu, Diego Krentz (PP), testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (8). O político de 36 anos está em isolamento domiciliar na cidade do Norte do Espírito Santo.
Prefeito de Ibiraçu, Diego Krentz, testa positivo para Covid-19
A informação foi divulgada pela administração municipal, em sua página nas redes sociais. Segundo a nota, Krentz vai seguir desempenhando suas funções de casa. “No momento, está em isolamento domiciliar como determinam os protocolos de segurança sanitária, de onde continuará suas atividades à frente do executivo municipal, até sua recuperação”, disse.
TRAJETÓRIA POLÍTICA
Nas eleições de outubro, Diego Krentz foi eleito prefeito de Ibiraçu com 36,64% dos votos. Foram 2.592 votos no total. Essa é a primeira vez que ele ocupa o comando do Executivo. Anteriormente, o político já passou pela administração municipal como vice-prefeito.
CORONAVÍRUS EM IBIRAÇU
Segundo dados do Painel Covid, mantido pela Sesa e atualizado nesta segunda-feira (8), Ibiraçu contabiliza 1.215 casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Do total, 1.145 pessoas foram consideradas curadas e outras 26 morreram em decorrência da doença. No município, a taxa de letalidade é de 2,1%, acima da média no Estado, que está em 2%, segundo informações do Painel Covid-19.