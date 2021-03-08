Diego Krentz, do PP, é prefeito de Ibiraçu Crédito: Acervo Pessoal

O prefeito de Ibiraçu , Diego Krentz (PP), testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (8). O político de 36 anos está em isolamento domiciliar na cidade do Norte do Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Prefeito de Ibiraçu, Diego Krentz, testa positivo para Covid-19

A informação foi divulgada pela administração municipal, em sua página nas redes sociais. Segundo a nota, Krentz vai seguir desempenhando suas funções de casa. “No momento, está em isolamento domiciliar como determinam os protocolos de segurança sanitária, de onde continuará suas atividades à frente do executivo municipal, até sua recuperação”, disse.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Nas eleições de outubro, Diego Krentz foi eleito prefeito de Ibiraçu com 36,64% dos votos. Foram 2.592 votos no total. Essa é a primeira vez que ele ocupa o comando do Executivo. Anteriormente, o político já passou pela administração municipal como vice-prefeito.

CORONAVÍRUS EM IBIRAÇU