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Pandemia no ES

Prefeito de Ibiraçu, Diego Krentz, testa positivo para Covid-19

O político de 36 anos testou positivo para a doença nesta segunda-feira (8). Segundo a administração municipal, ele segue trabalhando em isolamento domiciliar

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:56

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 mar 2021 às 17:56
Diego Krentz, do PP, é prefeito de Ibiraçu
Diego Krentz, do PP, é prefeito de Ibiraçu Crédito: Acervo Pessoal
O prefeito de Ibiraçu, Diego Krentz (PP), testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (8). O político de 36 anos está em isolamento domiciliar na cidade do Norte do Espírito Santo.
Prefeito de Ibiraçu, Diego Krentz, testa positivo para Covid-19
A informação foi divulgada pela administração municipal, em sua página nas redes sociais. Segundo a nota, Krentz vai seguir desempenhando suas funções de casa. “No momento, está em isolamento domiciliar como determinam os protocolos de segurança sanitária, de onde continuará suas atividades à frente do executivo municipal, até sua recuperação”, disse.

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TRAJETÓRIA POLÍTICA

Nas eleições de outubro, Diego Krentz foi eleito prefeito de Ibiraçu com 36,64% dos votos. Foram 2.592 votos no total. Essa é a primeira vez que ele ocupa o comando do Executivo. Anteriormente, o político já passou pela administração municipal como vice-prefeito.

CORONAVÍRUS EM IBIRAÇU

Segundo dados do Painel Covid, mantido pela Sesa e atualizado nesta segunda-feira (8), Ibiraçu contabiliza 1.215 casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Do total, 1.145 pessoas foram consideradas curadas e outras 26 morreram em decorrência da doença. No município, a taxa de letalidade é de 2,1%, acima da média no Estado, que está em 2%, segundo informações do Painel Covid-19.

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