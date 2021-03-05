Recuperado da Covid-19, prefeito de Aracruz reassume o cargo

Aos 73 anos, Dr. Coutinho chegou a ficar internado na UTI, mas já está em casa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O prefeito de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , Luiz Carlos Coutinho, o Dr. Coutinho (Cidadania), reassumiu o cargo nesta quinta-feira (04), após ter sido diagnosticado com Covid-19 , ser hospitalizado e receber alta. O prefeito já está no município e segue despachando de casa. Coutinho, que tem 73 anos, ficou internado por 15 dias. O vice, Beto Vieira (PP), ficou interinamente à frente do município.

O prefeito recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 no dia 15 de fevereiro. No início do tratamento, o prefeito ficou em isolamento domiciliar, trabalhando remotamente. Na noite do dia 15, a família optou por internar Coutinho e deixá-lo em isolamento em um quarto do Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz.

Na quarta-feira (17), ele foi transferido para o Hospital Unimed Vitória. Segundo os filhos do prefeito, a transferência foi realizada, pois, caso a doença se agravasse, não haveriam leitos de UTI em Aracruz, uma vez que o município estava com ocupação de 100%.

Na quinta-feira (18), o vice-prefeito assumiu interinamente o comando da prefeitura. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o prefeito, impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada, tem que ser substituído e sucedido pelo vice.

Na segunda-feira (22), Coutinho foi transferido para um leito de UTI. Ele fez uso de oxigênio suplementar, mas sem necessidade de intubação. Coutinho deixou o leito de UTI no domingo (28) e, no dia 2 de março recebeu alta, mas seguiu em observação.

Não há previsão de quando o prefeito vai passar a trabalhar na sede da prefeitura.

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