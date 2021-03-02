Prefeito de Aracruz recebe alta após 15 dias internado com Covid-19

Dr. Luiz Coutinho exerceu a profissão de médico por 45 anos e ingressou na política como vereador, em 1989, ficando até 1992. Em 1994, era suplente na Câmara de Aracruz. Após a saída do vereador Dr. Sixto do mandato, assumiu o cargo até 1996. Coutinho foi eleito prefeito de Aracruz pela primeira vez em 2020, com 14.914 votos (31,83% dos votos válidos).