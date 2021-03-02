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Prefeito de Aracruz recebe alta após 15 dias internado com Covid-19

Dr. Coutinho (Cidadania) estava internado em um hospital particular em Vitória. Ele chegou a ficar alguns dias em um leito de UTI

Publicado em 02 de Março de 2021 às 17:11

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 mar 2021 às 17:11
Doutor Co
Dr. Coutinho (Cidadania) é prefeito de Aracruz Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Depois de 15 dias internado, o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (Cidadania), de 73 anos, deixou o hospital em Vitória nesta terça-feira (2). Coutinho foi diagnosticado com Covid-19 em meados de fevereiro e chegou a ficar alguns dias em um leito de Unidade de terapia intensiva (UTI). 
Segundo a assessoria da Prefeitura de Aracruz, o político permanece em Vitória até a próxima quinta-feira (4), para ser reavaliado pelo infectologista.

EVOLUÇÃO DO QUADRO

No dia 15 de fevereiro, a assessoria da Prefeitura de Aracruz informou que Coutinho recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 e que seguiria isolado em casa, trabalhando remotamente até se recuperar. Na manhã de terça-feira (16), no entanto, a assessoria confirmou que Coutinho havia sido internado já na noite de segunda (15). Ele estava em isolamento em um quarto do Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz, mas foi transferido para o Hospital Unimed Vitória na quarta-feira (17). 
Dr. Coutinho e Beta Vieira
Beto Vieira e Doutor Coutinho, vice-prefeito e prefeito de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz
Na quinta-feira (18), o vice-prefeito de Aracruz, Beto Vieira (PP), assumiu interinamente o comando da prefeitura. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o prefeito, impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada, tem que ser substituído e sucedido pelo vice.
Na segunda-feira (22), Coutinho foi transferido para um leito de UTI. Ele fazia uso de oxigênio suplementar, mas sem necessidade de intubação. Coutinho deixou o leito de UTI no domingo (28) e estava se recuperando em um quarto da unidade. 
Dr. Coutinho (Cidadania) é prefeito de Aracruz
Dr. Coutinho (Cidadania) recebeu alta do hospital nesta terça-feira (2) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Dr. Luiz Coutinho exerceu a profissão de médico por 45 anos e ingressou na política como vereador, em 1989, ficando até 1992. Em 1994, era suplente na Câmara de Aracruz. Após a saída do vereador Dr. Sixto do mandato, assumiu o cargo até 1996. Coutinho foi eleito prefeito de Aracruz pela primeira vez em 2020, com 14.914 votos (31,83% dos votos válidos).

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