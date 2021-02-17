Covid-19: prefeito de Aracruz é transferido para hospital em Vitória

Doutor Coutinho (Cidadania), prefeito de Aracruz Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A administração municipal informou que, nesse primeiro momento, Coutinho não precisou ser encaminhado para UTI. "A Prefeitura de Aracruz informa que por precaução médica, ele foi transferido para o Hospital da Unimed, em Vitória. De acordo com os médicos, o estado de saúde do prefeito é estável", disse o Executivo.

O prefeito recebeu o diagnóstico positivo para a doença na última segunda-feira (15) e deixou o isolamento domiciliar para ser internado no Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz. Na manhã de terça-feira (16), a assessoria da Prefeitura de Aracruz confirmou que Coutinho havia sido internado já na noite de segunda (15), por decisão dos filhos - que são também médicos.

No início desta quarta-feira (17) a assessoria já havia informado que, mesmo em estado estável, o prefeito poderia ser transferido para Vitória. "Considerando o período de pico de piora da doença, que geralmente ocorre entre o 10° 14° dia, por medida de precaução está sendo avaliada a possibilidade de remoção para Vitória, já que não há vaga de UTI/Covid disponível em Aracruz", afirmava a nota na ocasião.

O Hospital e Maternidade São Camilo, em Aracruz Crédito: Divulgação

Mesmo com o prefeito internado, a assessoria afirmou que, por enquanto, não há previsão de o vice-prefeito Beto Vieira (Progressistas) assumir as funções de Coutinho à frente do município. Segundo o Executivo, Coutinho segue realizando algumas atividades de maneira remota.

ARACRUZ ESTÁ COM 100% DOS LEITOS OCUPADOS

De acordo com dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde, atualizado nesta quarta-feira (17), o Hospital Maternidade São Camilo está com 100% dos leitos de UTI ocupados para o tratamento da Covid-19.