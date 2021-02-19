Beto Vieira (PP) é vice-prefeito, eleito na chapa encabeçada por Dr. Luiz Coutinho (Cidadania) Crédito: Prefeitura de Aracruz

Coutinho, 73 anos, começou a apresentar sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus no último fim de semana e teve o diagnóstico confirmado na segunda-feira (15).

Your browser does not support the audio element. Com prefeito internado com Covid, vice assume interinamente a Prefeitura de Aracruz

De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o prefeito, impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada, será substituído e sucedido pelo vice-prefeito.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Dr. Luiz Coutinho exerceu a profissão de médico por 45 anos e ingressou na política como vereador, em 1989, ficando até 1992. Em 1994, era suplente na Câmara de Aracruz. Após a saída do vereador Dr. Sixto do mandato, assumiu o cargo até 1996.