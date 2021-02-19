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Com prefeito internado com Covid, vice assume interinamente a Prefeitura de Aracruz

Luiz Coutinho está em tratamento em um hospital em Vitória desde quarta-feira (17), após ser diagnosticado com a doença provocada pelo novo coronavírus
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 fev 2021 às 17:27

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 17:27

Dr. Coutinho e Beta Vieira
Beto Vieira (PP) é vice-prefeito, eleito na chapa encabeçada por Dr. Luiz Coutinho (Cidadania) Crédito: Prefeitura de Aracruz
O vice-prefeito de Aracruz, Beto Vieira (PP), assumiu interinamente o comando da prefeitura, nesta quinta-feira (18), enquanto o prefeito do município, Luiz Carlos Coutinho (Cidadania), está internado com Covid-19. O chefe do Executivo municipal está em tratamento em um hospital em Vitória desde quarta-feira (17). 
Coutinho, 73 anos, começou a apresentar sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus no último fim de semana e teve o diagnóstico confirmado na segunda-feira (15). 
De acordo com o boletim médico disponibilizado pela Prefeitura de Aracruz, nesta sexta-feira (19), o prefeito apresentou melhora no estado de saúde, mas segue internado no Hospital da Unimed, na Capital, e sem previsão de alta.
Com prefeito internado com Covid, vice assume interinamente a Prefeitura de Aracruz
De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o prefeito, impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada, será substituído e sucedido pelo vice-prefeito.

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TRAJETÓRIA POLÍTICA

Dr. Luiz Coutinho exerceu a profissão de médico por 45 anos e ingressou na política como vereador, em 1989, ficando até 1992. Em 1994, era suplente na Câmara de Aracruz. Após a saída do vereador Dr. Sixto do mandato, assumiu o cargo até 1996.
Coutinho foi eleito prefeito de Aracruz pela primeira vez em 2020, com 14.914 votos (31,83% dos votos válidos).

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