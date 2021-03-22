Coronavírus: ES registra 6.981 mortes e passa de 361 mil casos

Novo coronavírus ganhou novas variantes e está cada vez mais letal Crédito: Pixabay

53 mortes foram registradas no É o maior número de vítimas da covid-19 em um só dia, neste ano. Ao longo de todo o período que a doença atinge o Estado, só fica atrás do dia 22 de junho de 2020, quando 59 pessoas faleceram em decorrência do vírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Maisforam registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (22), totalizando 6.981 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020.. Ao longo de todo o período que a doença atinge o Estado, só fica atrás do dia 22 de junho de 2020, quando 59 pessoas faleceram em decorrência do vírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.312 novos casos, chegando a 361.717 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 45.845. Serra aparece em segundo, com 45.039 confirmações da doença, seguido por Vitória (39.696) e Cariacica (27.747).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.032 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.036), em Vila Velha.

Até esta segunda-feira (22), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 336.930, sendo 1.731 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado.

A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 220.338 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

QUARENTENA

As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19.