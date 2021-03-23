Diretor do Lacen detalha a circulação de 7 variantes do coronavírus no ES

Sete variantes do novo coronavírus circulam no Espírito Santo. A informação foi revelada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e pelo diretor do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen), Rodrigo Rodrigues, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (22). São elas: B.1.1.143; B.1.1.28; B.1.1.33; B.1.1.7; B.40; P.1; e P.2.
Dentre essas cepas, a circulação de três – chamadas 'Variantes de Preocupação' – é alarmante, já que possuem maior transmissibilidade. A mais perigosa é a linhagem britânica (B.1.1.7), que é 62% mais letal que as outras variantes já conhecidas. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Lacen, Rodrigo Rodrigues, traz mais detalhes. Confira a entrevista na íntegra:
Entrevista com o diretor do Laboratório Central do Espírito Santo, Rodrigo Rodrigues