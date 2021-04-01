Investigado por assediar nora é preso por posse ilegal de arma em Jaguaré

"A jovem procurou a delegacia na quarta-feira, junto com seu companheiro, que é enteado do investigado. Ela informou que vinha sendo assediada pelo sogro, que tentou agarrá-la diversas vezes, contra sua vontade, e que tinha medo, pois o sogro tinha uma arma de fogo em casa. Ela informou, inclusive, que gostaria de solicitar medidas protetivas de urgência, para não ser mais importunada"