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Norte do ES

Investigado por assediar nora é preso por posse ilegal de arma em Jaguaré

A vítima disse à polícia que o sogro tentou agarrá-la diversas vezes, contra sua vontade, e que tinha medo, pois ele tinha uma arma de fogo em casa

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 18:35

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 abr 2021 às 18:35
Delegacia de Polícia de Jaguaré
O caso foi investigado Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Um homem de 54 anos foi preso em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (31). Agentes da Polícia Civil foram até a casa dele averiguar a informação de que o detido assediava a própria nora, de 17 anos, mas acabaram encontrando uma arma de fabricação caseira embaixo da cama.
"A jovem procurou a delegacia na quarta-feira, junto com seu companheiro, que é enteado do investigado. Ela informou que vinha sendo assediada pelo sogro, que tentou agarrá-la diversas vezes, contra sua vontade, e que tinha medo, pois o sogro tinha uma arma de fogo em casa. Ela informou, inclusive, que gostaria de solicitar medidas protetivas de urgência, para não ser mais importunada"
Gabriella Zaché - Delegacia de Polícia de Jaguaré
Uma equipe da Delegacia de Polícia se dirigiu até o Assentamento Treze de Setembro, na Zona Rural de Jaguaré, onde o suspeito morava. Na diligência, os policiais encontraram a arma citada pela nora do investigado e deram voz de prisão.
Arma foi encontrada na casa do suspeito
Arma foi encontrada na casa do suspeito Crédito: Polícia Civil / Divulgação
Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O suspeito já foi encaminhado ao sistema prisional. O inquérito que investiga o assédio contra a adolescente segue em andamento.

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