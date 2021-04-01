Investigado por assediar nora é preso por posse ilegal de arma em Jaguaré

Um homem de 54 anos foi preso em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (31). Agentes da Polícia Civil foram até a casa dele averiguar a informação de que o detido assediava a própria nora, de 17 anos, mas acabaram encontrando uma arma de fabricação caseira embaixo da cama.
"A jovem procurou a delegacia na quarta-feira, junto com seu companheiro, que é enteado do investigado. Ela informou que vinha sendo assediada pelo sogro, que tentou agarrá-la diversas vezes, contra sua vontade, e que tinha medo, pois o sogro tinha uma arma de fogo em casa. Ela informou, inclusive, que gostaria de solicitar medidas protetivas de urgência, para não ser mais importunada"
Uma equipe da Delegacia de Polícia se dirigiu até o Assentamento Treze de Setembro, na Zona Rural de Jaguaré, onde o suspeito morava. Na diligência, os policiais encontraram a arma citada pela nora do investigado e deram voz de prisão.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O suspeito já foi encaminhado ao sistema prisional. O inquérito que investiga o assédio contra a adolescente segue em andamento.