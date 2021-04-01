Jovem é assassinado a tiros na frente do pai, em Cariacica

Um adolescente de 17 anos foi assassinado com mais de dez tiros na noite desta quinta-feira (31), no bairro Vista Linda, em Cariacica, na Grande Vitória. Familiares do rapaz executado estiveram na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, no Barro Vermelho, em Vitória, na manhã desta quinta (01) e conversaram com a reportagem da TV Gazeta.
Segundo a família, Maicon de Souza Amaral estava em um bar na companhia do pai. Por volta das 21 horas, homens armados e encapuzados chegaram em dois carros e exigiram que o jovem entrasse em um dos veículos. O pai do adolescente, de 53 anos, ficou desesperado e tentou impedir que o filho fosse levado pelos criminosos, mas a tentativa foi em vão. O homem teve de recuar depois que os criminosos apontaram armas na direção dele.
FUGA E MORTE
Maicon entrou no veículo, porém, 20 metros adiante, ele pulou do carro em movimento para tentar escapar. No momento em que deixou o automóvel, os criminosos abriram fogo contra ele. O jovem foi alvejado com disparos de pistolas e de escopeta calibre 12, e morreu próximo do próprio pai e da casa da família.
Os familiares relataram aos policiais que Maicon era usuário de drogas, mas não tinha envolvimento com o tráfico. O adolescente trabalhava com o pai, que é catador de materiais recicláveis. O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios da Polícia Civil.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta