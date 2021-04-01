Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brutalidade

Jovem é assassinado a tiros na frente do pai, em Cariacica

Maicon de Souza Amaral, de 17 anos, foi morto com mais de 10 disparos de pistola e escopeta no bairro Vista Linda, na noite desta quinta-feira (31)

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 10:27

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 abr 2021 às 10:27
cariacica
Maicon, de 17 anos, foi assassinado com mais de 10 disparos no bairro Vista Linda, em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
Um adolescente de 17 anos foi assassinado com mais de dez tiros na noite desta quinta-feira (31), no bairro Vista Linda, em Cariacica, na Grande Vitória. Familiares do rapaz executado estiveram na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, no Barro Vermelho, em Vitória, na manhã desta quinta (01) e conversaram com a reportagem da TV Gazeta.
Segundo a família, Maicon de Souza Amaral estava em um bar na companhia do pai. Por volta das 21 horas, homens armados e encapuzados chegaram em dois carros e exigiram que o jovem entrasse em um dos veículos. O pai do adolescente, de 53 anos, ficou desesperado e tentou impedir que o filho fosse levado pelos criminosos, mas a tentativa foi em vão. O homem teve de recuar depois que os criminosos apontaram armas na direção dele.

Veja Também

Operação Sentinela: PM prende 84 homicidas e traficantes em março no ES

Loja de tintas é arrombada durante a madrugada em Cachoeiro

Idoso é morto a facadas em casa na Serra após ter sobrevivido à Covid-19

FUGA E MORTE

Maicon entrou no veículo, porém, 20 metros adiante, ele pulou do carro em movimento para tentar escapar. No momento em que deixou o automóvel, os criminosos abriram fogo contra ele. O jovem foi alvejado com disparos de pistolas e de escopeta calibre 12, e morreu próximo do próprio pai e da casa da família.
Os familiares relataram aos policiais que Maicon era usuário de drogas, mas não tinha envolvimento com o tráfico. O adolescente trabalhava com o pai, que é catador de materiais recicláveis. O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios da Polícia Civil.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Dhpp Grande Vitória Polícia Civil tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial
Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados