Jovem é assassinado a tiros na frente do pai, em Cariacica

Segundo a família, Maicon de Souza Amaral estava em um bar na companhia do pai. Por volta das 21 horas, homens armados e encapuzados chegaram em dois carros e exigiram que o jovem entrasse em um dos veículos. O pai do adolescente, de 53 anos, ficou desesperado e tentou impedir que o filho fosse levado pelos criminosos, mas a tentativa foi em vão. O homem teve de recuar depois que os criminosos apontaram armas na direção dele.