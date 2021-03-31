Idoso é morto a facadas em casa na Serra após ter sobrevivido à Covid-19

A família acredita que ele foi vítima de latrocínio – roubo seguido de morte –, já que os criminosos levaram dinheiro e o celular dele. O filho da vítima informou que, na véspera do crime, Manoel sacou o dinheiro da aposentadoria, mas deixou a maior parte da quantia na casa de um parente.
Ninguém soube dizer quantos criminosos entraram na casa. Os familiares disseram que o idoso tinha o costume de deixar a casa aberta, porque achava o bairro tranquilo. Os vizinhos não ouviram nenhum barulho.
Na fuga, os assassinos deixaram cair os documentos do seu Manoel. Um morador encontrou e devolveu à família. A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta