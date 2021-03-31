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Golpes do pescoço

Idoso é morto a facadas em casa na Serra após ter sobrevivido à Covid-19

Parentes acreditam que Manoel Roela Sobrinho, de 87 anos, tenha sido vítima de latrocínio – roubo seguido de morte –, já que os criminosos levaram o dinheiro e o celular dele

Publicado em 31 de Março de 2021 às 12:35

Publicado em 

31 mar 2021 às 12:35

  • Do G1 ES

Manoel Roela Sobrinho, de 87 anos, foi morto a facadas
Manoel Roela Sobrinho, de 87 anos, foi morto a facadas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um idoso de 87 anos foi assassinado com 10 facadas no pescoço dentro da própria casa no bairro Campinho da Serra, na Serra. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (30). Manoel Roela Sobrinho venceu a Covid-19 há dois meses após ter ficado internado por oito dias.
A família acredita que ele foi vítima de latrocínio – roubo seguido de morte –, já que os criminosos levaram dinheiro e o celular dele. O filho da vítima informou que, na véspera do crime, Manoel  sacou o dinheiro da aposentadoria, mas deixou a maior parte da quantia na casa de um parente.
Ninguém soube dizer quantos criminosos entraram na casa. Os familiares disseram que o idoso tinha o costume de deixar a casa aberta, porque achava o bairro tranquilo. Os vizinhos não ouviram nenhum barulho.
Na fuga, os assassinos deixaram cair os documentos do seu Manoel. Um morador encontrou e devolveu à família. A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
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