Operação Sentinela: PM prende 84 homicidas e traficantes em março no ES

Mulher foi presa acusada de ajudar a irmã a matar o marido em Domingos Martins há 20 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

Polícia Militar prendeu 152 pessoas durante o mês de março na Operação Sentinela. Segundo o balanço da operação, divulgado nesta quarta-feira (31), 84 delas tinham mandado de prisão em aberto. Também foram cumpridos 72 mandados de busca e apreensão em todo o Estado.

Entre os presos em março está uma mulher acusada de ajudar a irmã, conhecida como "Viúva Negra", a cometer um homicídio contra o ex-marido. Ela também é investigada por participação em outros dois assassinatos. Segundo a polícia, o crime aconteceu há cerca de 20 anos em Domingos Martins, Região Serrana do Estado. A "Viúva Negra" está presa.

De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, a mulher foi localizada após se candidatar ao cargo de vereadora no município de Acorizal, no Mato Grosso.



"Nós recebemos a informação de que ela tem mandado de prisão pelo crime de homicídio. Foram três homicídios que a ‘Viúva Negra’ cometeu, foram dois maridos e um filho. A irmã dela teria auxiliado na prática desses crimes e fugiu para outro Estado. Nós detectamos que ela estaria no município de Acorizal, no Mato Grosso. Passamos para a inteligência da PM do Mato Grosso, ela inclusive foi candidata ao cargo de vereadora", disse Caus.

A mulher atuava como enfermeira em Querência, município a cerca de 900 quilômetros da capital Cuiabá, segundo o comandante-geral.



"A PM do Mato Grosso, através do sistema de inteligência, detectou ela no município de Querência, a cerca de 900 km de Cuiabá. Ela atuava como enfermeira, foi presa pelos policiais da inteligência do Mato Grosso e deve ser transferida para o Espírito Santo. Isso auxiliará na elucidação da participação dela nesses homicídios", completou.

PARCERIA COM POLÍCIAS DE OUTROS ESTADOS

A Operação Sentinela, que é realizada mensalmente pela Polícia Militar em parceria com a Polícia Civil e com o Ministério Público Estadual ( MPES ), tem o objetivo de prender homicidas e traficantes no Espírito Santo. Caus explicou que, no mês de março, a operação teve o foco de localizar criminosos que fugiram para outros Estados.

"Nesse momento, nós passamos por uma fase diferenciada da Operação Sentinela. Nesse mês de março, nosso sistema passou a fazer diligências de pessoas que estão com mandados de prisão no Espírito Santo mas que nós temos a informação de que estão fora do Estado. Isso gera um comunicação com os órgãos de inteligência da Polícia Militar de outros Estados", ressaltou.