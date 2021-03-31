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Em Interlagos

Suspeito é preso em casa com R$ 170 mil escondido no teto, em Vila Velha

Dinheiro estava escondido no forro do teto de uma casa no bairro Interlagos; homem de 37 anos tinha mandado de prisão em aberto e passagem por homicídio e tráfico de drogas

Publicado em 30 de Março de 2021 às 23:36

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

30 mar 2021 às 23:36
Dinheiro foi encontrado separado em quantias menores no forro do teto da casa
Dinheiro foi encontrado separado em quantias menores no forro do teto da casa Crédito: Reprodução/GMVV
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu cerca de R$ 170 mil reais em uma casa do bairro Interlagos, na noite desta terça-feira (30). Um homem de 37 anos, com passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas, foi preso. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por posse ilegal de arma de fogo. A guarda acredita que o dinheiro apreendido esteja ligado ao tráfico de drogas na região.
Segundo o coordenador da Guarda Municipal de Vila Velha, agente Rusley, as equipes receberam uma denúncia anônima de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria em frente a uma casa com drogas e uma arma. Os agente foram até o local com as características do suspeito, que, no momento em que foi abordado pelos agentes, tentou se trancar dentro da casa.
"A equipe chamou ele pelo nome, ele informou que não era esse o nome dele, que era outro nome. Mas aí já foi possível constatar as características, inclusive a tatuagem dele na perna. A equipe deu voz de prisão para ele, que correu para dentro da residência e se trancou lá", disse.

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O agente Rusley afirmou que a equipe, então, fez um cerco tático e conseguiu entrar na casa. O suspeito foi preso e, durante as buscas, os agentes encontraram o dinheiro escondido no forro do teto da residência. Rusley explicou que o dinheiro estava separado em quantias menores e identificadas, o que indica que pode ser proveniente do tráfico de drogas. O agente ainda citou que a Guarda recebeu a informação de que o suspeito teria envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa com atuação em todo o Brasil.
"Algumas porções estavam separadas em pacotes transparentes com informações, R$ 50 mil, R$ 30 mil, identificando o dinheiro. Isso indica que esse dinheiro seria fruto de algo ilícito e, inclusive, do tráfico de drogas. Há essa especulação de que ele poderia fazer parte de facção, mas nós não temos diretamente essa informação, mas há sim a vinculação dessa participação dele em alguma facção criminosa. A primeira informação que nós recebemos é de que ele poderia ter uma ligação com o PCC", detalhou.
O homem preso e o dinheiro apreendido foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a prisão e o possível envolvimento do suspeito com o PCC, mas não obteve retorno.

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