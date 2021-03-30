Suspeito de matar adolescente com tiro na cabeça é preso em Guarapari

Polícia Civil do Estado do Espírito Santo investiga morte de adolescente em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 24 anos foi preso nessa segunda-feira (29) suspeito de envolvimento no homicídio de um adolescente de 17 anos em Guarapari . O crime aconteceu no dia 1º de março, no bairro Portal Club, onde a vítima e suspeito moravam. O adolescente foi morto com um tiro na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil , durante as investigações, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Guarapari constatou que um dos suspeitos de envolvimento no homicídio já tinha um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido na manhã de segunda-feira (29). Ele estava em casa, quando os policiais cercaram o imóvel e deram voz de prisão. Sem ter como fugir, o suspeito se rendeu.

De acordo com o delegado Franco Malini, a suspeita da polícia é de que a morte do adolescente tenha sido motivada por brigas relativas ao tráfico de drogas no bairro Portal Club.

“O conduzido é apontado como um dos suspeitos do homicídio consumado do qual foi vítima um adolescente de 17 anos. De acordo com as nossas investigações, o fato se deu em razão de disputas pelo domínio do tráfico de drogas naquele bairro. No entanto, as investigações ainda estão em andamento”, declarou o titular da DHPP de Guarapari.