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Violência

Suspeito de matar adolescente com tiro na cabeça é preso em Guarapari

A suspeita da Polícia Civil é de que a morte do adolescente tenha sido motivada por brigas relacionadas ao tráfico de drogas no bairro Portal Club

Publicado em 30 de Março de 2021 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2021 às 12:41
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo investiga morte de adolescente em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 24 anos foi preso nessa segunda-feira (29) suspeito de envolvimento no homicídio de um adolescente de 17 anos em Guarapari. O crime aconteceu no dia 1º de março, no bairro Portal Club, onde a vítima e suspeito moravam. O adolescente foi morto com um tiro na cabeça.
De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Guarapari constatou que um dos suspeitos de envolvimento no homicídio já tinha um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido na manhã de segunda-feira (29). Ele estava em casa, quando os policiais cercaram o imóvel e deram voz de prisão. Sem ter como fugir, o suspeito se rendeu.
De acordo com o delegado Franco Malini, a suspeita da polícia é de que a morte do adolescente tenha sido motivada por brigas relativas ao tráfico de drogas no bairro Portal Club.
“O conduzido é apontado como um dos suspeitos do homicídio consumado do qual foi vítima um adolescente de 17 anos. De acordo com as nossas investigações, o fato se deu em razão de disputas pelo domínio do tráfico de drogas naquele bairro. No entanto, as investigações ainda estão em andamento”, declarou o titular da DHPP de Guarapari.
O homem detido foi encaminhado ao sistema prisional, e permanece à disposição da Justiça. Ele também responde por envolvimento em um roubo, em 2019, também em Guarapari. O inquérito que investiga o homicídio do adolescente segue em andamento.

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