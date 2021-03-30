Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro no Norte do ES

Pinheiros, localizado no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Pinheiros

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro queimado, nesta segunda-feira (29), em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo . A Polícia Civil afirma que aguarda o resultado dos exames cadavérico para instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta. Uma família do município reconheceu pertences e o veículo da vítima e afirma que o corpo é de um familiar desaparecido desde sábado (27).

De acordo com a Policia Militar , os policiais foram chamados na tarde desta segunda para atender uma ocorrência de encontro de cadáver na zona rural de Pinheiros. No local foi encontrado um veículo queimado com um corpo carbonizado no seu interior.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirma que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pinheiros, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

FAMÍLIA AFIRMA QUE O O CORPO É DE UM FAMILIAR DESAPARECIDO

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma mulher que se identificou como mãe da vítima disse ter certeza de que o corpo encontrado é de seu filho: "Ele estava desaparecido desde sábado, divulgamos nas redes sociais e colocamos os números de telefone para as pessoas entrarem em contato. Fomos ver o corpo e o carro é igual o dele. A sandália que estava com ele é igual a uma que dei de presente a ele também", contou.

Segundo a mulher, seu esposo foi até a Delegacia de Pinheiros na manhã desta terça para realizar o DNA e comprovar através de exames médicos. Mesmo sem um laudo oficial da polícia, a mulher disse não ter dúvidas de que a vítima é seu filho.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e submetido ao exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. De acordo com a PC, o prazo para o resultado do laudo cadavérico é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período.