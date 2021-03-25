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Operação Sentinela

Quatro pessoas são detidas em ação conjunta da polícia em Pinheiros

A ação tem por objetivo cumprir mandados de busca, apreensão e prisão, com intuito de localizar indivíduos envolvidos nos últimos homicídios da região

Publicado em 25 de Março de 2021 às 12:43

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 mar 2021 às 12:43
Ação conjunta prende quatro suspeitos e apreende armas e drogas em Pinheiros
Ação conjunta prende quatro suspeitos e apreende armas e drogas em Pinheiros Crédito: Divulgação
Uma operação policial, intitulada Sentinela, realizada em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25) apreendeu quatro armas de fogo, incluindo uma submetralhadora, drogas, munições e três motos. Quatro suspeitos foram conduzidos, sendo um deles  adolescente. A ação tem por objetivo cumprir mandados de busca, apreensão e prisão, com intuito de localizar indivíduos envolvidos nos últimos homicídios da região.
Participaram da ação policiais civis da Delegacia de Polícia de Pinheiros e policiais militares do Serviço Reservado e da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar.
A operação resultou na detenção de três adultos e na apreensão de um adolescente. Os policiais também apreenderam armas, incluindo uma submetralhadora, munições, 110 gamas e 36 buchas de maconha, 165 pinos de cocaína, 79 pedras de crack, uma televisão, cinco celulares, três motos e R$ 2.256,00 em espécie.

Operação Sentinela, em Pinheiros, Norte do ES

Segundo o titular da DP de Pinheiros, delegado Leonardo Avilla, as ações fazem parte de um conjunto de ações estratégicas planejadas pela Polícia Civil e Polícia Militar com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade na região.
“O trabalho integrado que vem sendo realizado pelas polícias Civil e Militar na região tem gerado excelentes resultados. Destaco, também, a parceria com as prefeituras, além do apoio do Ministério Público e Poder Judiciário, que conferem agilidade nas medidas cautelares solicitadas, como pedidos de busca e de prisão”, afirmou o delegado.

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