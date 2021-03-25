Quatro pessoas são detidas em ação conjunta da polícia em Pinheiros

A operação resultou na detenção de três adultos e na apreensão de um adolescente. Os policiais também apreenderam armas, incluindo uma submetralhadora, munições, 110 gamas e 36 buchas de maconha, 165 pinos de cocaína, 79 pedras de crack, uma televisão, cinco celulares, três motos e R$ 2.256,00 em espécie.

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“O trabalho integrado que vem sendo realizado pelas polícias Civil e Militar na região tem gerado excelentes resultados. Destaco, também, a parceria com as prefeituras, além do apoio do Ministério Público e Poder Judiciário, que conferem agilidade nas medidas cautelares solicitadas, como pedidos de busca e de prisão”, afirmou o delegado.