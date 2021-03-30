Acidente interdita totalmente sentido sul da BR 101 em Iconha

Um acidente envolvendo dois caminhões, ocorrido na manhã desta terça-feira (30), interditou totalmente o sentido sul da BR 101, no trecho duplicado do Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo. Uma pessoa ficou levemente ferida. De acordo com informações da PRF, não há previsão para liberação da pista, mas os motoristas estão conseguindo passar pelo acostamento da via.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão colidiu na lateral do outro e, um dos veículos – que estava carregado de areia – tombou, interditando a pista na altura do km 07, sentido Rio de Janeiro.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 – concessionária que administra a rodovia – informou que a ocorrência foi registrada às 7h04 e que recursos da concessionária, como ambulância, guincho, viatura de inspeção e equipe de limpeza, estão no local. Uma pessoa foi encaminhada para o hospital. A pista sentido sul segue com desvio pelo acostamento.
Atualização
30/03/2021 - 10:47
Após a publicação desta matéria, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 – concessionária que administra a rodovia – informou que também está realizando atendimento à ocorrência e que há um desvio pelo acostamento para passagem dos motoristas no sentido Sul da BR 101, no Contorno de Iconha. As informações foram inseridas no texto.