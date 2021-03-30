Acidente interdita totalmente sentido sul da BR 101 em Iconha

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 – concessionária que administra a rodovia – informou que a ocorrência foi registrada às 7h04 e que recursos da concessionária, como ambulância, guincho, viatura de inspeção e equipe de limpeza, estão no local. Uma pessoa foi encaminhada para o hospital. A pista sentido sul segue com desvio pelo acostamento.