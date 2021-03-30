Homem sequestrado por causa de dívida de drogas é resgatado pela polícia em Guaçuí

Um homem de 33 anos foi sequestrado e mantido em cárcere privado no Bairro São Miguel, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Na última sexta-feira (26), a família dele procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar após receber uma ligação de traficantes exigindo a quantia de R$ 7 mil para libertá-lo. O valor seria referente a uma dívida que o homem teria acumulado junto aos sequestradores, após comprar drogas.
“Diante dessas informações, iniciamos diversas diligências e identificamos o autor da extorsão. Trata-se de um indivíduo de 19 anos que foi preso em junho de 2019 e, atualmente, responde a processo por tráfico de drogas e associação para o tráfico”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, delegado Marcus Nery.
Uma equipe composta por policiais civis e militares realizou buscas e localizou o paradeiro da vítima. No local, no Bairro São Miguel, os policiais apreenderam 30 pedras de crack e encontraram o irmão do primeiro suspeito, que tem 22 anos e também tem passagens por crimes de roubo e tráfico de drogas. A vítima foi encontrada trancada em um cômodo, em frente à residência. O homem estava desnorteado e desorientado.
Segundo o delegado, o local onde a vítima estava serve de boca de fumo. O rapaz foi resgatado e os dois suspeitos presos em flagrante. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e extorsão mediante sequestro e encaminhados ao sistema prisional.