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Após saírem de festa

Quatro pessoas são baleadas dentro de carro e bebê escapa ileso em Vila Velha

Três mulheres e um homem que haviam saído de uma festa em Rio Marinho seguiam de carro quando homens que estavam em outro veículo os cercaram e atiraram contra eles. Segundo a PM, bebê de um mês estava no carro e não foi atingido

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:57

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

30 mar 2021 às 11:57
Tiroteio na saída de festa clandestina deixou 4 pessoas baleadas em Vila Velha
Tiroteio na saída de festa clandestina deixou 4 pessoas baleadas em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Quatro pessoas foram baleadas dentro de um carro em Cobilândia, Vila Velha, após saírem de uma festa na madrugada desta terça-feira (30). Um bebê de um mês estava no veículo com uma das mulheres e não foi atingido pelos disparos. A festa era clandestina, considerando que festas estão proibidas no Espírito Santo por contra do decreto estadual com medidas de combate à Covid-19.
As vítimas são duas mulheres de 24 anos, uma mulher de 25 e um homem de 28, que era o motorista. Moradores disseram que havia um bebê de um mês no carro no momento dos tiros e que ele saiu ileso da situação. A criança ficou no colo de um dos populares até a chegada da polícia.
Uma das mulheres, que estava em estado menos grave e foi socorrida com um tiro na perna, contou à Polícia Militar o que aconteceu.
Ela disse que os quatro haviam saído de uma festa no bairro Rio Marinho e seguiam para Cobilândia quando três criminosos armados cercaram o carro. O motorista tentou arrancar com o carro, mas os criminosos atiraram. A mulher não detalhou qual era a relação entre ela, as outras ocupantes e o motorista.
O motorista levou um tiro no braço e outro na barriga. Ele perdeu o controle do veículo, que desceu uma ladeira desgovernado e só parou ao bater em um meio-fio. 
Um amigo do motorista, que estava em uma moto, passava na hora do acidente e parou para tentar socorrer o motorista, mas acabou preso.
De acordo com a Polícia Militar, as três mulheres foram socorridas pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, e o homem foi socorrido por populares ao PA de Cobilândia.  As vítimas disseram à polícia que não conhecem os homens que atiraram e que não houve nenhuma briga na festa em que estavam. A criança não foi atingida e ficou com familiares por solicitação da mãe.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (30). "Os militares foram ao local e confirmaram o fato. De acordo com informações, um homem saiu de uma festa no bairro e entrou no carro com mais três mulheres e uma criança de um mês de idade e, ao começar a trafegar pela rua, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo", diz a nota.
A PM destacou ainda que o veículo onde o grupo estava foi guinchado e, dentro dele, haviam cinco munições intactas de calibre 38.
Sobre os homens que chegaram de moto para prestar socorro e acabaram presos, a Polícia Militar informou que durante o atendimento da ocorrência, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita em uma moto. Na tentativa de abordagem, o indivíduo tentou fugir, mas foi alcançado.
"Ele informou que estava na festa com as pessoas alvejadas e, quando elas desceram para ir embora, ouviu os disparos e correu para ver se seus amigos estavam feridos. Ele informou que, ao ver a viatura, se assustou e correu sentido à residência. Já na casa, os militares encontraram uma submetralhadora de calibre desconhecido e uma munição calibre .40. O detido e a arma apreendida foram entregues na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha", finaliza a nota.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Também procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que já iniciou diligências. "Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a nota.
Sobre o amigo das vítimas detido, a Polícia Civil informou que somente após a finalização das oitivas da ocorrência terá informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista. "A ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vila Velha", informa a nota.
Com informações do G1 ES.

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