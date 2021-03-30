Vídeo: comerciantes denunciam assaltos a estabelecimentos na Serra

Comerciantes do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, denunciam roubos na região Crédito: Reprodução/Câmeras de videomonitoramento

Comerciantes do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra , afirmam que tiveram seus estabelecimentos comerciais invadidos e assaltados nos últimos dias. Eles alegam que, por conta do período de quarentena em que os estabelecimentos comerciais devem permanecer fechados, criminosos estejam se aproveitando da falta de movimento para entrar em lojas e roubar dinheiro e objetos.

Arthur Lobo, que possui uma hamburgueria em Colina de Laranjeiras, afirmou que teve seu comércio invadido na madrugada da última quinta-feira (25). Ele contou que o criminoso arrombou a porta de vidro do estabelecimento com uma chave de fenda e levou o caixa inteiro.

"Foi por volta de 4h30. Ele usou uma chave de fenda bem grossa para poder forçar a porta de vidro e entrou. Eu tiro o dinheiro do caixa, mas deixo algumas moedas. Como ele pegou o caixa e sentiu que tinham moedas, acho que ficou muito focado no caixa e esqueceu o computador e o resto das coisas. Ele tentou forçar pra abrir, mas não conseguiu", disse.

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Arthur ainda descreveu que um funcionário do setor de limpeza do estabelecimento estava no momento em que o criminoso entrou, mas, como o assaltante o cumprimentou, ele achou que fosse um funcionário da hamburgueria. Segundo Arthur, quando o criminoso percebeu que havia uma pessoa no local, começou a se apressar.

"Ele viu que tinha gente e começou a se apressar. Ele viu que não ia conseguir abrir o caixa e forçou, tirou o fio e saiu com o caixa embaixo do braço. Ele estava com uma sacola na mão que tinha uma camisa e ele deixou pra trás a chave de fenda que usou pra arrombar a porta", detalhou.

"A GENTE TEM QUE FICAR TOMANDO CONTA DO COMÉRCIO"

Também no bairro Colina de Laranjeiras, Marcus Frizzera alegou que sua academia foi invadida e uma máquina de musculação foi furtada na noite desta segunda-feira (30). A ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança do local, que mostram um carro estacionando em frente à academia e, minutos depois, os criminosos levando o aparelho até o veículo.

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Marcus relatou sua indignação quanto aos roubos e invasões de comércio que, segundo ele, tem sido recorrentes. Ele contou que só se deu conta do roubo na manhã desta terça-feira (30), quando percebeu que uma das máquinas estava faltando. Marcus ainda relatou que já passou por situações parecidas em outros estabelecimentos comerciais dos quais é proprietário.

"Na minha loja em Colina de Laranjeiras tentaram abrir o caixa, não conseguiram, levaram o caixa inteiro. Em Vitória, roubaram os equipamentos de um rapaz que está fazendo um serviço para mim, equipamentos de construção civil. Além disso, levaram alguns materiais de manutenção. Hoje (30) de manhã, ao chegar para trabalhar, vi que uma máquina de musculação tinha sido levada. Além de não poder trabalhar, a gente tem que ficar tomando conta do comércio. É complicado", disse.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

A Gazeta demandou a A reportagem dedemandou a Polícia Militar . Por nota, a corporação afirmou que, entre o domingo (28) e esta terça-feira (30), foram realizadas cerca de seis operações no bairro como cerco tático, visitas tranquilizadoras e ponto base, com o objetivo de prevenir e reprimir todo tipo de crime.

"No entanto, diante da impossibilidade da onipresença policial, o criminoso aguarda a oportunidade para agir. Por isso, a PM conta com a participação da população, para que o resultado seja ainda melhor em relação às ações de segurança pública, acionando imediatamente uma viatura em casos de crime em andamento, via Ciodes (190)", diz a nota da polícia.