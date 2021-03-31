Idoso fica em meio a fogo cruzado e acaba baleado na saída de supermercado em Vitória

Um idoso foi baleado no início da noite desta terça-feira (30), no bairro Tabuazeiro, em Vitória, ao ficar em meio ao fogo cruzado da disputa pelo tráfico de drogas na região da Grande Maruípe. Informações repassadas pela polícia à reportagem da TV Gazeta dão conta de que um homem, que havia deixado a prisão recentemente, era perseguido, de carro, por criminosos.
Os criminosos atiravam na direção do ex-detento, que corria para escapar. Quando passavam perto de um supermercado, um dos disparos atingiu o senhor na região das costas. Ele deixava o comércio e foi atingido por estar entre o homem que tentava fugir e os atiradores.
Ferido, o idoso, foi socorrido e encaminhado de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, também na Capital. Já o alvo dos criminosos conseguiu fugir e não foi alcançado, segundo as informações obtidas com a polícia.