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Violência

Idoso fica em meio a fogo cruzado e acaba baleado na saída de supermercado em Vitória

Caso ocorreu no início da noite desta terça-feira (30),  na região de Maruípe. Ele voltava do comércio e acabou ferido por um disparo nas costas. Alvo era um ex-detento que era perseguido por traficantes em um carro

Publicado em 31 de Março de 2021 às 09:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2021 às 09:36
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Um idoso foi baleado no início da noite desta terça-feira (30), no bairro Tabuazeiro, em Vitória, ao ficar em meio ao fogo cruzado da disputa pelo tráfico de drogas na região da Grande Maruípe. Informações repassadas pela polícia à reportagem da TV Gazeta dão conta de que um homem, que havia deixado a prisão recentemente, era perseguido, de carro, por criminosos.

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Os criminosos atiravam na direção do ex-detento, que corria para escapar. Quando passavam perto de um supermercado, um dos disparos atingiu o senhor  na região das costas. Ele deixava o comércio e foi  atingido por estar entre o homem que tentava fugir e os atiradores.
Ferido, o idoso, foi socorrido e encaminhado de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, também na Capital. Já o alvo dos criminosos conseguiu fugir e não foi alcançado, segundo as informações obtidas com a polícia.

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