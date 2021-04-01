Suspeito é detido com fuzil em Vitória após ostentação de arma em vídeo

Um suspeito foi detido por policiais militares na madrugada desta quinta-feia (1º) no Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, em Vitória, com um fuzil de grande porte. Durante a ocorrência, também foram apreendidas drogas, munições, radiocomunicadores e um celular.
De acordo com a Polícia Militar, o criminoso foi localizado enquanto a equipe da Força Tática do 1º Batalhão realizava um patrulhamento na região. A corporação divulgou um vídeo em que o fuzil apreendido – de calibre 556 – é ostentado dentro de um carro (veja abaixo).
Segundo a PM, quando os policiais passavam a pé pela escadaria, a equipe se deparou com alguns indivíduos armados. O grupo atirou contra os militares e fugiu do local. A equipe da Força Tática realizou uma perseguição até alcançar um dos suspeitos, que estava com um fuzil calibre 556.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram acionados. Na ocasião foram apreendidos localizados, dois carregadores calibre 556, 60 munições calibre 556, quatro munições calibre .40, quatro artefatos explosivos improvisados, 10 foguetes industrializados, 401 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, quatro rádios comunicadores, cinco baterias de rádio comunicadores, uma base para carregar rádio comunicador e um celular.