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Chuva no ES

Queda de raio mata cinco cabeças de gado em fazenda de Jaguaré

Animais estavam perto de uma árvore quando uma forte chuva com raios atingiu o município na noite desta segunda-feira (19). O proprietário estima um prejuízo de R$ 25 mil

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:43

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

20 abr 2021 às 17:43
Queda de raio mata cinco cabeças de gado em fazenda de Jaguaré
Queda de raio mata cinco cabeças de gado em fazenda de Jaguaré Crédito: Evandro Lira
A queda de um raio matou cinco cabeças de gado em uma propriedade rural de Jirau, interior de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Os animais estavam perto de uma árvore quando uma forte chuva com raios atingiu o município na noite desta segunda-feira (19).
O dono da propriedade, Evandro Lira, afirmou que o prejuízo estimado com a morte dos animais é de cerca de R$ 25 mil. Ele tinha 30 animais na propriedade. 
Queda de raio mata cinco cabeças de gado em fazenda de Jaguaré
Segundo o proprietário da fazenda, o temporal ainda deixou outros prejuízos na localidade. O telhado de um galpão e de algumas residências foram danificados com os ventos fortes.

ANIMAIS ENTERRADOS

Técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) informaram que, em casos como este, quando o gado morre atingido por raios, a carne não deve ser consumida. A orientação é enterrar os animais. Na fazenda de Jaguaré, os animais foram enterrados nesta terça-feira (20).

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