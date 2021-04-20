Gesso cai de teto e sala de hospital alaga durante chuva em Linhares

Teto de gesso cai e sala de hospital em Linhares alaga após chuva Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Um telespectador da TV Gazeta Norte, que não quis se identificar, registrou os danos provocados no hospital. Nas imagens é possível ver a água descendo do teto. Por conta disso, o gesso que cobre o local cedeu e o chão ficou alagado.

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SEGUNDO ALAGAMENTO EM MENOS DE UMA SEMANA

No último sábado (17), o hospital já tinha sido atingido após chuva no município . A recém-inaugurada ala com leitos de UTI para o tratamento de pacientes com Covid-19 alagou e cinco pacientes que tratavam a doença tiveram que ser transferidos. O local passou por manutenção e já voltou a funcionar.

A inauguração dessa nova ala foi feita pelo governo do ES , dentro do programa de ampliação de leitos para o tratamento da Covid-19 feita no Estado.

Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a gestão do hospital é feita em âmbito municipal. "A UTI inaugurada sofreu alagamento decorrente de problemas nas calhas e telhados do hospital, que é gerido e mantido pelo município de Linhares".

O QUE DIZ A PREFEITURA

A gestão do HGL é feita pela Prefeitura de Linhares. Procurado, o município reconheceu que o hospital foi impactado pelas chuvas nesta segunda-feira e afirmou que equipes de manutenção já estão atuando para que o local volte a funcionar. Confira a nota na íntegra.

"A secretaria municipal de Saúde informa que equipes de manutenção já atuam no setor impactado pelas fortes chuvas registrados na noite desta segunda-feira (19).

O ambiente onde o gesso cedeu foi o Repouso do Setor de Laboratório e no momento não havia nenhum paciente e nenhum servidor no local.

Ressalta que todos os exames serão realizados normalmente, já que não houve nenhum dano aos equipamentos.