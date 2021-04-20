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Norte do ES

Gesso cai de teto e sala de hospital alaga durante chuva em Linhares

Este é o segundo caso de danos na unidade por conta da chuva. No último sábado (17), a recém-inaugurada UTI Covid também alagou

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 13:04

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 abr 2021 às 13:04
Teto de gesso cai e sala de hospital em Linhares alaga após chuva
Teto de gesso cai e sala de hospital em Linhares alaga após chuva Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
O teto de gesso da sala de repouso do Hospital Geral de Linhares (HGL) cedeu após uma chuva ter atingido o município, localizado no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (19). Esse é o segundo caso de danos na unidade por conta da chuva. No último sábado (17), cinco pacientes da recém-inaugurada UTI Covid tiveram que ser transferido após o local alagar.
Um telespectador da TV Gazeta Norte, que não quis se identificar, registrou os danos provocados no hospital. Nas imagens é possível ver a água descendo do teto. Por conta disso, o gesso que cobre o local cedeu e o chão ficou alagado. 

SEGUNDO ALAGAMENTO EM MENOS DE UMA SEMANA

No último sábado (17), o hospital já tinha sido atingido após chuva no município. A recém-inaugurada ala com leitos de UTI para o tratamento de pacientes com Covid-19 alagou e cinco pacientes que tratavam a doença tiveram que ser transferidos. O local passou por manutenção e já voltou a funcionar.
A inauguração dessa nova ala foi feita pelo governo do ES, dentro do programa de ampliação de leitos para o tratamento da Covid-19 feita no Estado.
Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a gestão do hospital é feita em âmbito municipal. "A UTI inaugurada sofreu alagamento decorrente de problemas nas calhas e telhados do hospital, que é gerido e mantido pelo município de Linhares".

O QUE DIZ A PREFEITURA

A gestão do HGL é feita pela Prefeitura de Linhares. Procurado, o município reconheceu que o hospital foi impactado pelas chuvas nesta segunda-feira e afirmou que equipes de manutenção já estão atuando para que o local volte a funcionar. Confira a nota na íntegra.
"A secretaria municipal de Saúde informa que equipes de manutenção já atuam no setor impactado pelas fortes chuvas registrados na noite desta segunda-feira (19).
O ambiente onde o gesso cedeu foi o Repouso do Setor de Laboratório e no momento não havia nenhum paciente e nenhum servidor no local.
Ressalta que todos os exames serão realizados normalmente, já que não houve nenhum dano aos equipamentos.
Pontua que a expectativa é que as intervenções sejam concluídas no final do dia de hoje.”

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