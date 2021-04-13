Linhares inicia vacinação das forças de segurança nesta terça (13)

Linhares inicia vacinação das forças de segurança nesta terça-feira (13) Crédito: Felipe Tozzato

A vacinação ocorre a partir das 8h da manhã desta terça-feira (13) nas sedes dos respectivos batalhões. Os policiais rodoviários federais serão vacinados na unidade de saúde do bairro Centro, a pedido da corporação.

Para a imunização dos profissionais da segurança, serão utilizadas as vacinas do primeiro lote de 269 doses destinado à força de segurança, que chegou a Linhares na última sexta-feira (9), junto com a remessa destinada ao atendimento dos outros grupos prioritários, como os idosos acima de 62 anos.

Armazenamento de vacinas em Linhares, Norte do ES Crédito: Felipe Tozatto

DIVISÃO DOS VACINADOS

Os profissionais da segurança foram divididos em dois grupos: administração e operacional. Os primeiros imunizados serão os operacionais, que estão envolvidos diretamente nas ações ao público e monitoramento das medidas de distanciamento social. São os profissionais da ativa das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, guardas municipais e da Polícia Rodoviária Federal que atuam no município.

De acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Jackelene Ramos, os integrantes das forças de segurança a serem imunizados foram escolhidos pelos critérios de atividade operacional e por faixa etária pelas chefias imediatas, em consonância com as exigências do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

A vacinação contemplará todos os integrantes das forças policiais a medida que novas doses de vacinadas forem enviadas ao município pelo Ministério da Saúde. A previsão é que todos os profissionais de segurança sejam vacinados até o final do mês de maio.

CORONAVÍRUS EM LINHARES