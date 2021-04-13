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Covid-19

Linhares inicia vacinação das forças de segurança nesta terça (13)

Serão vacinados profissionais da ativa das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Rodoviária Federal, que atuam no município

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 08:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 abr 2021 às 08:46
vacina polícia segurança linhares
Linhares inicia vacinação das forças de segurança nesta terça-feira (13) Crédito: Felipe Tozzato
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, inicia nesta terça-feira (13) a vacinação contra a Covid-19 das forças de segurança. Serão vacinados profissionais da ativa das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Rodoviária Federal, que atuam no município. 
A vacinação ocorre a partir das 8h da manhã desta terça-feira (13) nas sedes dos respectivos batalhões. Os policiais rodoviários federais serão vacinados na unidade de saúde do bairro Centro, a pedido da corporação.
Para a imunização dos profissionais da segurança, serão utilizadas as vacinas do primeiro lote de 269 doses destinado à força de segurança, que chegou a Linhares na última sexta-feira (9), junto com a remessa destinada ao atendimento dos outros grupos prioritários, como os idosos acima de 62 anos.
Vacinação idosos profissionais de saúde Linhares
Armazenamento de vacinas em Linhares, Norte do ES Crédito: Felipe Tozatto

DIVISÃO DOS VACINADOS

Os profissionais da segurança foram divididos em dois grupos: administração e operacional. Os primeiros imunizados serão os operacionais, que estão envolvidos diretamente nas ações ao público e monitoramento das medidas de distanciamento social. São os profissionais da ativa das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, guardas municipais e da Polícia Rodoviária Federal que atuam no município.
De acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Jackelene Ramos, os integrantes das forças de segurança a serem imunizados foram escolhidos pelos critérios de atividade operacional e por faixa etária pelas chefias imediatas, em consonância com as exigências do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.
A vacinação contemplará todos os integrantes das forças policiais a medida que novas doses de vacinadas forem enviadas ao município pelo Ministério da Saúde. A previsão é que todos os profissionais de segurança sejam vacinados até o final do mês de maio.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares registrou até o momento 20.239 casos confirmados da doença, 19.223 casos curados e 276 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual que está em 2,0%.

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