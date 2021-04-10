Linhares faz mutirão para imunizar pessoas de 62 a 64 anos neste sábado
A Prefeitura de Linhares, município do Norte do Espírito Santo, faz um mutirão para imunizar as pessoas com idade entre 62 e 64 anos contra a Covid-19 neste sábado (10). A aplicação das doses ocorre das 8 horas até as 17 horas em 19 unidades de saúde espalhadas pela cidade.
De acordo com a assessoria da prefeitura, o mutirão será possível porque o município recebeu 2.368 doses da Covishield, vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, e produzida no Brasil pela Fiocruz. Os imunizantes chegaram na tarde desta sexta-feira (9). O município estima que 6,7 mil idosos estejam na faixa etária entre 60 e 64 anos.
A vacinação segue de modo escalonado e, a medida que novas doses chegam, o município amplia a faixa etária de vacinação. Confira abaixo a lista das unidades de saúde que estão abertas neste sábado para a vacinação:
- UBS Aviso
- UBS Araçá
- UBS Interlagos I
- UBS Interlagos II
- UBS CAIC
- UBS Shell
- UBS BNH
- UBS Lagoa do Meio
- UBS Jardim Laguna
- UBS São José
- UBS Linhares V
- UBS Nova Esperança
- UBS Planalto
- UBS Santa Cruz
- UBS Canivete
- UBS Conceição
- UBS Três Barras
- UBS Centro
- UBS Bebedouro
- UBS Araçá
- UBS Interlagos I
- UBS Interlagos II
- UBS CAIC
- UBS Shell
- UBS BNH
- UBS Lagoa do Meio
- UBS Jardim Laguna
- UBS São José
- UBS Linhares V
- UBS Nova Esperança
- UBS Planalto
- UBS Santa Cruz
- UBS Canivete
- UBS Conceição
- UBS Três Barras
- UBS Centro
- UBS Bebedouro
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para receber a vacina, é necessário apresentar cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com endereço de Linhares e cartão de vacina.
TODOS OS IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS VACINADOS ATÉ O FIM DO MÊS
O secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, afirmou que Linhares deve receber uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 na próxima semana. Com isso, o objetivo é garantir que todas as pessoas com mais de 60 anos estejam vacinadas até o fim de abril.
"É o grupo que mais sofre com a doença, que mais fica internado e também vem a óbito. A nossa logística está pronta. Tão logo cheguem as vacinas, as aplicaremos nos linharenses, assim como faremos neste sábado nos idosos entre 62 e 64 anos", disse.
CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO EM LINHARES
Conforme dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares registrou até o momento 19.826 casos confirmados da doença, 18.918 casos curados e 271 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual, que está em 2,0%.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, o município recebeu até o momento 31.771 doses de vacinas, sendo 23.036 reservadas para a primeira dose e 8.735 para segunda. Já foram aplicados 21.071 imunizantes, sendo 17.760 na primeira dose e 3.311 na segunda.