Vacinação contra a Covid-19 Linhares Crédito: Felipe Tozatto/Arquivo

Your browser does not support the audio element. Linhares faz mutirão para imunizar pessoas de 62 a 64 anos neste sábado

De acordo com a assessoria da prefeitura, o mutirão será possível porque o município recebeu 2.368 doses da Covishield, vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, e produzida no Brasil pela Fiocruz. Os imunizantes chegaram na tarde desta sexta-feira (9). O município estima que 6,7 mil idosos estejam na faixa etária entre 60 e 64 anos.

A vacinação segue de modo escalonado e, a medida que novas doses chegam, o município amplia a faixa etária de vacinação. Confira abaixo a lista das unidades de saúde que estão abertas neste sábado para a vacinação:

- UBS Aviso

- UBS Araçá

- UBS Interlagos I

- UBS Interlagos II

- UBS CAIC

- UBS Shell

- UBS BNH

- UBS Lagoa do Meio

- UBS Jardim Laguna

- UBS São José

- UBS Linhares V

- UBS Nova Esperança

- UBS Planalto

- UBS Santa Cruz

- UBS Canivete

- UBS Conceição

- UBS Três Barras

- UBS Centro

- UBS Bebedouro



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para receber a vacina, é necessário apresentar cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com endereço de Linhares e cartão de vacina.

TODOS OS IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS VACINADOS ATÉ O FIM DO MÊS

O secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, afirmou que Linhares deve receber uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 na próxima semana. Com isso, o objetivo é garantir que todas as pessoas com mais de 60 anos estejam vacinadas até o fim de abril.

"É o grupo que mais sofre com a doença, que mais fica internado e também vem a óbito. A nossa logística está pronta. Tão logo cheguem as vacinas, as aplicaremos nos linharenses, assim como faremos neste sábado nos idosos entre 62 e 64 anos", disse.

CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO EM LINHARES

Conforme dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , Linhares registrou até o momento 19.826 casos confirmados da doença, 18.918 casos curados e 271 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual, que está em 2,0%.