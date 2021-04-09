Covid-19: em Linhares, pacientes mais jovens são maioria na UTI

Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares

Linhares , no Norte do Espírito Santo , tem detectado uma mudança no perfil etário dos internados com Covid-19 nos hospitais da cidade. Após o início da vacinação e a detecção da variante do coronavírus no município, as pessoas com menos de 60 anos passaram a ser maioria nos casos de internação pela doença. No Hospital Geral de Linhares (HGL), dos 22 pacientes com Covid-19 internados na UTI, 16 têm menos de 60 anos.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, o secretário de Saúde de Linhares, Saulo Meireles, afirmou que após o início da vacinação contra a Covid-19 no município e a detecção da variante, o número de pessoas acima dos 60 anos caiu, enquanto os mais jovens passaram a ser maioria nos casos de internação pela doença nos hospitais do município. No entanto, ainda não existem indicadores precisos que mostrem essa correlação.

"É mudança a todo instante. Hoje nós temos um perfil diferente de pacientes internados. Se comparamos com julho do ano passado, no ápice da primeira onda no município, hoje nós temos 60% dos pacientes com idade abaixo dos 60 anos. É um momento de incertezas, as variantes... diversos fatores que podem influenciar a evolução da pandemia", afirmou.

PACIENTES MAIS NOVOS NA UTI NECESSITANDO DE INTUBAÇÃO

Meireles ressaltou ainda que mesmo que o perfil etário dos internados tenha mudado, a necessidade de intubação ainda continua alta, mesmo em quem tem menos de 60 anos:

"Um outro dado importante é que mais de 70% desses mais novos internados necessitam de intubação. É um percentual muito preocupante porque a gente sabe a taxa de óbito desses pacientes internados é muito alta. Estamos falando em 15% a 20% no município de Linhares", afirmou

DEMANDA TAMBÉM É ALTA NA ENFERMARIA

Segundo o secretário, o perfil etário mais jovem também se mantém na enfermaria, onde há um paciente de 20 anos internado:

"Na enfermaria o perfil não é diferente. Nós temos um percentual na faixa de 50% a 60% abaixo de 60 anos e na enfermaria um paciente com 20 anos", disse.

Vacinas sendo armazenadas em Linhares, Norte do ES Crédito: Felipe Tozatto

VACINAÇÃO PODE TER CONTRIBUÍDO PARA MENOR INTERNAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS

Para o secretário, um fator que pode ser positivo na redução de internação de pessoas com mais de 60 anos é a vacinação. Já a maior internação de pessoas com menos de 60 anos pode estar relacionada à variante do coronavírus presente no Estado

"Por mais que a gente tente buscar as explicações, nós estamos falando de variantes, de vacinação... então um fator que pode ser positivo nessa redução de internação de idosos é a vacinação, mas nós estamos falando de possibilidades. O momento hoje é de incerteza de uma evolução que a gente não conhece os fatos que estão gerando isso", pontuou.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , Linhares registrou até o momento 19.734 casos confirmados da doença, 18.758 casos curados e 270 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual que está em 2,0%.