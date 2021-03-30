Em três dias, Linhares registra 13 mortes pela Covid-19

Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares

Em três dias, Linhares registrou 13 mortes em decorrência de complicações da Covid-19 . A informação é da Secretaria Municipal de Saúde do município, com dados que vão da última sexta-feira (26) até às 12h desta segunda-feira (29).

Segundo a prefeitura, todos os pacientes receberam a assistência médico-hospitalar necessária durante o período em que estiveram internados nos leitos dos respectivos hospitais, que são referência para a doença no Espírito Santo.

Desse total, 11 pacientes estavam no Hospital Geral de Linhares (HGL), sendo seis deles moradores do município, quatro de Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha, Vila Valério e Baixo Guandu, respectivamente, e um da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul.

Outras duas mortes foram registradas no Hospital Rio Doce e os pacientes residiam em Linhares.

Em nota, a Prefeitura de Linhares destacou a dedicação prestada pelos profissionais de saúde que têm trabalhado incansavelmente no combate à pandemia e prestou condolências às famílias das vítimas da Covid-19.