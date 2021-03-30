Em três dias, Linhares registra 13 mortes pela Covid-19

Segundo a prefeitura, todos os pacientes receberam a assistência médico-hospitalar necessária durante o período em que estiveram internados nos leitos dos respectivos hospitais, que são referência para a doença no Espírito Santo.
Desse total, 11 pacientes estavam no Hospital Geral de Linhares (HGL), sendo seis deles moradores do município, quatro de Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha, Vila Valério e Baixo Guandu, respectivamente, e um da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul.
Outras duas mortes foram registradas no Hospital Rio Doce e os pacientes residiam em Linhares.
Em nota, a Prefeitura de Linhares destacou a dedicação prestada pelos profissionais de saúde que têm trabalhado incansavelmente no combate à pandemia e prestou condolências às famílias das vítimas da Covid-19.
Linhares conta com uma população aproximada de 177 mil habitantes, já soma 18.556 casos confirmados do novo coronavírus e 247 óbitos, com um índice de letalidade de 1,3%, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Dentre os bairros da cidade, Interlagos é o que registrou maior número de casos da doença, com 2.430 confirmações até o momento.