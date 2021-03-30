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Pandemia

Em três dias, Linhares registra 13 mortes pela Covid-19

Segundo a prefeitura, todos os pacientes receberam a assistência médico-hospitalar necessária durante o período em que estiveram internados nos leitos dos respectivos hospitais, que são referência para a doença no Espírito Santo

Publicado em 29 de Março de 2021 às 21:02

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 mar 2021 às 21:02
Hospital Geral de Linhares (HGL)
Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares
Em três dias, Linhares registrou 13 mortes em decorrência de complicações da Covid-19. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde do município, com dados que vão da última sexta-feira (26) até às 12h desta segunda-feira (29).
Segundo a prefeitura, todos os pacientes receberam a assistência médico-hospitalar necessária durante o período em que estiveram internados nos leitos dos respectivos hospitais, que são referência para a doença no Espírito Santo.
Desse total, 11 pacientes estavam no Hospital Geral de Linhares (HGL), sendo seis deles moradores do município, quatro de Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha, Vila Valério e Baixo Guandu, respectivamente, e um da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul.
Outras duas mortes foram registradas no Hospital Rio Doce e os pacientes residiam em Linhares.
Em nota, a Prefeitura de Linhares destacou a dedicação prestada pelos profissionais de saúde que têm trabalhado incansavelmente no combate à pandemia e prestou condolências às famílias das vítimas da Covid-19.
Linhares conta com uma população aproximada de 177 mil habitantes, já soma 18.556 casos confirmados do novo coronavírus e 247 óbitos, com um índice de letalidade de 1,3%, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Dentre os bairros da cidade, Interlagos é o que registrou maior número de casos da doença, com 2.430 confirmações até o momento.

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