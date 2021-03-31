Boi solto causa confusão e correria no Centro de Linhares

A Prefeitura de Linhares informa que a responsabilidade por animais soltos em vias públicas é do proprietário e, para denunciar estes casos, a população deve entrar em contato com a Guarda Civil no telefone 153, e com o Departamento Municipal de Trânsito, no 0800 283 1370.

Os agentes irão recolher o animal e encaminhá-lo à Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), no bairro Três Barras. Para retirá-lo, o dono terá que pagar uma multa de R$ 112,70 além de diária de alojamento, por animal, no valor de R$ 64,40. No caso específico, o representante da fazenda de onde o animal fugiu foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares para prestar os devidos esclarecimentos.

Por recomendação da UZV, o animal foi conduzido por veterinários e pela equipe de Postura à fazenda onde habita. O proprietário do animal assinou um termo de apreensão para comparecer à Unidade de Vigilância de Zoonoses para emissão de taxas de apreensão e diária no valor de R$ 190,00. Ele também foi orientado a se dirigir, nesta quarta-feira (31), ao Departamento de Fiscalização e Postura para ser lavrado o auto de infração no valor de R$ 2.335,00. A ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Linhares.