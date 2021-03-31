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Boi solto causa confusão e correria no Centro de Linhares

As ruas do Centro do município tiveram que ser fechadas, causando trânsito. O animal, que estava assustado, chegou a entrar em um pátio de hospital. Após duas horas, o boi foi capturado

Publicado em 31 de Março de 2021 às 08:33

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 mar 2021 às 08:33
Homem tenta laçar o touro em Linhares
Homem tenta laçar o boi, mas animal foge Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Um boi solto no Centro de Linhares assustou moradores do município localizado no Norte do Espírito Santo, no início desta quarta-feira (31). Uma mulher que se apresentou como responsável pelo animal disse à reportagem da TV Gazeta Norte que o boi pulou as cercas da propriedade onde fica e fugiu. Moradores relataram que o boi ainda teria pulado um córrego e estaria na rua desde a madrugada. 
Por segurança, a Guarda Civil Municipal teve que desviar o trânsito para outras vias, causando trânsito na região. Assustado, o animal correu por diversas ruas e avenidas e chegou a entrar no pátio de um hospital. Ninguém ficou ferido. 
Um homem tentou laçar o boi, mas não conseguiu e quase foi atingido pelo animal. Outros moradores do município estiveram no local também tentando capturá-lo. Veja no vídeo abaixo: 
O boi solto causou confusão e correria no Centro do município por cerca de duas horas. A Prefeitura de Linhares enviou uma equipe com um caminhão para o local para capturar o boi, mas o animal acabou sendo laçado e contido por populares que estavam na região.

DONA PODE SER MULTADA

Segundo o diretor do Departamento Municipal de Fiscalização e Postura, Laurindo Charles, o boi será encaminhado para a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), localizado no bairro Três Barras, e a dona, que pode ser multada, tem que comparecer ao local para pegar o animal de volta.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, uma mulher que se apresentou como responsável pelo boi disse que o animal está sob seus cuidados, mas pertence à sobrinha. Segundo a mulher, o boi pulou as cercas da propriedade e fugiu em direção à cidade.
Animal solto em avenida assusta moradores de Linhares
Boi é capturado por moradores em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O que diz a Prefeitura de Linhares

A Prefeitura de Linhares informa que a responsabilidade por animais soltos em vias públicas é do proprietário e, para denunciar estes casos, a população deve entrar em contato com a Guarda Civil no telefone 153, e com o Departamento Municipal de Trânsito, no 0800 283 1370.

Os agentes irão recolher o animal e encaminhá-lo à Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), no bairro Três Barras. Para retirá-lo, o dono terá que pagar uma multa de R$ 112,70 além de diária de alojamento, por animal, no valor de R$ 64,40. No caso específico, o representante da fazenda de onde o animal fugiu foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares para prestar os devidos esclarecimentos.

Por recomendação da UZV, o animal foi conduzido por veterinários e pela equipe de Postura à fazenda onde habita. O proprietário do animal assinou um termo de apreensão para comparecer à Unidade de Vigilância de Zoonoses para emissão de taxas de apreensão e diária no valor de R$ 190,00. Ele também foi orientado a se dirigir, nesta quarta-feira (31), ao Departamento de Fiscalização e Postura para ser lavrado o auto de infração no valor de R$ 2.335,00. A ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Linhares.

*Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte.

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