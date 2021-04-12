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63 anos

Idoso morre após ser esfaqueado em bairro de Linhares

O crime ocorreu na tarde deste domingo (11) no bairro Shell. O homem foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 09:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 abr 2021 às 09:31
Linhares, no Norte do Espírito Santo
Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Linhares
Um homem de 63 anos morreu após ser esfaqueado na tarde deste domingo (11), no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu e veio a óbito.
Idoso morre após ser esfaqueado em bairro de Linhares
Em relato à Polícia Militar, pessoas do bairro contaram que o suspeito de ter cometido o esfaqueamento estava com uma faca e um facão, e foi em direção a vítima. Após uma discussão, o indivíduo teria esfaqueado o homem.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre as investigações e a causa do assassinato. Assim que obtiver retorno, o texto será atualizado. 
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e foi liberado na manhã desta segunda-feira (12). 

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