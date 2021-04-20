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Venda Nova: chuva de granizo, casas destelhadas e prejuízos

Na sede do município, casas foram destelhadas e, na localidade de Caxixe, plantações foram perdidas após o temporal desta segunda-feira (19). A BR 262 chegou a ser interditada por um período

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 13:23

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

20 abr 2021 às 13:23
Granizo na localidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Internauta
O município de Venda Nova do Imigrante, na Região Sul Serrana do Espírito Santo, foi atingido por uma chuva intensa na tarde desta segunda-feira (19), com registros de ventos fortes e granizo em alguns pontos. Nesta terça-feira (20), a prefeitura trabalha no levantamento dos prejuízos.
Na localidade de Alto Caxixe, próximo ao Forno Grande, no município de Castelo, produtores rurais perderam plantações com a chuva de granizo. Riciele de Ávila é morador da região e contou o que viu nesta manhã (20).
“Hoje de manhã eu estive em uma lavoura e o produtor perdeu tudo porque o pimentão foi atingido. Aqui é uma região forte com a produção de tomate, mas graças a Deus, agora não é época, tinha apenas duas lavouras com tomate, o restante está cultivando pimentão, inhame, repolho e brócolis. Todos foram afetados”, disse Riciele.
Na sede do município, casas foram destelhadas e na localidade de Caxixe, plantações foram perdidas
Plantações atingidas em Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Internauta
No Centro de Venda Nova, o vento forte causou queda de árvores e casas ficaram destelhadas. Na BR 262, que corta o município, também teve quedas de árvores e um trecho precisou ficar interditado por cerca de 40 minutos durante a noite, enquanto a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros liberavam o local.
Segundo a prefeitura, pela manhã (20) ainda havia locais com risco de queda de barreiras e árvores. Equipes da prefeitura trabalham na limpeza dos locais afetados e contabilizam os estragos.
Chuva de forte e granizo atinge Venda Nova do Imigrante Crédito: Luiz Henrique Silva
Corpo de Bombeiros, que atua em Venda Nova, informou que às 19h40 foi acionado para atender uma ocorrência na BR 262. No local foi constatado que três pessoas haviam se feridos após um caminhão atingir uma árvore. Galhos da árvore atingiram três homens, que foram socorridos pelos Bombeiros e pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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