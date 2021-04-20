Venda Nova: chuva de granizo, casas destelhadas e prejuízos

Granizo na localidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Internauta

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Na localidade de Alto Caxixe, próximo ao Forno Grande, no município de Castelo, produtores rurais perderam plantações com a chuva de granizo. Riciele de Ávila é morador da região e contou o que viu nesta manhã (20).

“Hoje de manhã eu estive em uma lavoura e o produtor perdeu tudo porque o pimentão foi atingido. Aqui é uma região forte com a produção de tomate, mas graças a Deus, agora não é época, tinha apenas duas lavouras com tomate, o restante está cultivando pimentão, inhame, repolho e brócolis. Todos foram afetados”, disse Riciele.

Plantações atingidas em Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Internauta

No Centro de Venda Nova, o vento forte causou queda de árvores e casas ficaram destelhadas. Na BR 262, que corta o município, também teve quedas de árvores e um trecho precisou ficar interditado por cerca de 40 minutos durante a noite, enquanto a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros liberavam o local.

Segundo a prefeitura, pela manhã (20) ainda havia locais com risco de queda de barreiras e árvores. Equipes da prefeitura trabalham na limpeza dos locais afetados e contabilizam os estragos.

Chuva de forte e granizo atinge Venda Nova do Imigrante Crédito: Luiz Henrique Silva