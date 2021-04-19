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Chuva e sol

Após chuva forte, arco-íris brilha sobre a Terceira Ponte

As imagens foram registradas pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, na tarde desta segunda-feira (19), na Grande Vitória. Confira a previsão do tempo

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:56

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:56
Após forte chuva com trovoada, arco-íris brilhou no céu capixaba
Após forte chuva com trovoada, arco-íris brilhou no céu capixaba Crédito: Vitor Jubini
Após o tempo mudar de repente e uma chuva forte fazer o "dia virar noite" na Capital do Espírito Santo e em outros municípios da Grande Vitória, no início da tarde desta segunda-feira (19), as nuvens pesadas se espalharam e deram lugar a um belo arco-íris no céu capixaba, pouco tempo depois, deixando ainda mais encantador o visual da Terceira Ponte. As imagens foram feitas pelo fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini.
Por conta da atuação de um ciclone no oceano ao longo de toda a costa do Sudeste do país, nuvens carregadas ainda podem se formar em toda a região nesta segunda-feira (19), inclusive no Espírito Santo. 
Minutos antes do arco-íris, o cenário era de chuva forte com trovoadas em Vitória. Segundo o Instituto Climatempo, as condições ainda são favoráveis à ocorrência de chuva de moderada a forte intensidade, com risco de temporais pontuais acompanhados de raios e vento forte, com rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora.

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