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Consequências de ciclone

Institutos alertam para temporal com vendaval e chuvas intensas no ES

No início da tarde desta segunda-feira (19), capixabas se surpreenderam com a chuva forte inesperada, acompanhada de fortes trovoadas. Mudanças climáticas ocorrem devido  à atuação de um ciclone no oceano ao longo de toda a costa do Sudeste do país

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 14:49

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

19 abr 2021 às 14:49
Capixabas foram surpreendidos com a forte chuva nesta segunda-feira (19) em Vitória
O tempo fechou no Morro da Gamela, em Vitória, nesta segunda-feira (19) Crédito: Vitor Jubini
Por conta da atuação de um ciclone no oceano ao longo de toda a costa do Sudeste do país, nuvens carregadas podem se formar em toda a região nesta segunda-feira (19), inclusive no Espírito Santo. Já no início da tarde desta segunda-feira (19), capixabas se surpreenderam com a chuva forte inesperada, acompanhada de fortes trovoadas.
Segundo o Instituto Climatempo, as condições são favoráveis à ocorrência de chuva de moderada a forte intensidade, com risco de temporais pontuais acompanhados de raios e vento forte e  rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora.

Tempo nublado e chuvoso em Vitória

O Climatempo alertou para o risco de alagamentos pontuais, transbordamento de córregos e rios e potencial para destelhamento de imóveis, queda de árvores e interrupção de fornecimento de energia elétrica até esta terça-feira (20).
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) reforçou o alerta de chuvas intensas, vendaval, acumulado de chuva e tempestade para 66 municípios do Estado capixaba. Para o instituto, o aviso é válido até as 9h de terça-feira (20).

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