ES registra recorde de frio do ano com 10,2 °C em Domingos Martins

Pedra Azul, Domingos Martins Crédito: Marcelo Prest

O outono começou com temperaturas mais altas que o comum para a estação, que antecede o inverno. Mas nesta semana os termômetros chegaram a ficar abaixo dos 20 °C, o que já basta para o capixaba dizer que fez um friozinho. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , nesta semana o Espírito Santo registrou recorde de frio, tanto na Região Serrana quanto na Grande vitória.

A última terça-feira (6) foi o dia mais frio do ano no Espírito Santo. O distrito de Aracê, em 10,2 °C. Já nesta quinta-feira (8), a mesma localidade registrou mínima de 11,3 °C. . O distrito de Aracê, em Domingos Martins , registrou. Já nesta quinta-feira (8), a mesma localidade registrou mínima de 11,3 °C.

Em Vitória também fez frio. Na terça-feira desta semana, a Capital capixaba registrou 18,8 °C, a menor temperatura mínima de 2021 na cidade. Já nesta quinta-feira, a mínima registrada em Vitória foi de 21 °C.

Semana teve chuva e recorde de frio no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

SEMANA DE TEMPERATURAS AMENAS

Até o próximo domingo (11) ainda pode fazer mais frio no Espírito Santo. Para esta sexta-feira (9), a temperatura mínima prevista para as áreas mais altas da Região Serrana é de 9 °C e a máxima de 24 °C. Já na Região Sul, a mínima é de 13 °C e máxima é de 27 °C.

O tempo instável, com previsão de chuva, deve durar até o fim de semana. O sábado (10) deve ser chuva rápida entre a madrugada e manhã entre a Grande Vitória e o Litoral Norte. Há previsão de chuvas esparsas ao longo do dia nas demais áreas do Norte capixaba e de poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva.

O domingo deve ter chuva rápida entre a madrugada e manhã apenas no Litoral Norte. Para as demais regiões, a previsão é de poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva.