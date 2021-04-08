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Em Aracê

ES registra recorde de frio do ano com 10,2 °C em Domingos Martins

A última terça-feira (6) foi o dia mais frio do ano no Espírito Santo. No mesmo dia, Vitória também teve recorde de temperatura do ano, registrando 18,8 °C

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 12:19

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

08 abr 2021 às 12:19
Pedra Azul, Domingos Martins
Pedra Azul, Domingos Martins Crédito: Marcelo Prest
O outono começou com temperaturas mais altas que o comum para a estação, que antecede o inverno. Mas nesta semana os termômetros chegaram a ficar abaixo dos 20 °C, o que já basta para o capixaba dizer que fez um friozinho. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta semana o Espírito Santo registrou recorde de frio, tanto na Região Serrana quanto na Grande vitória. 
A última terça-feira (6) foi o dia mais frio do ano no Espírito Santo. O distrito de Aracê, em Domingos Martins, registrou 10,2 °C. Já nesta quinta-feira (8), a mesma localidade registrou mínima de 11,3 °C. 
Em Vitória também fez frio. Na terça-feira desta semana, a Capital capixaba registrou 18,8 °C, a menor temperatura mínima de 2021 na cidade. Já nesta quinta-feira, a mínima registrada em Vitória foi de 21 °C.
Vila Velha tem tempo fechado e chuva forte nesta terça-feira (9)
Semana teve chuva e recorde de frio no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

SEMANA DE TEMPERATURAS AMENAS

Até o próximo domingo (11) ainda pode fazer mais frio no Espírito Santo. Para esta sexta-feira (9), a temperatura mínima prevista para as áreas mais altas da Região Serrana é de 9 °C e a máxima de 24 °C. Já na Região Sul, a mínima é de 13 °C e máxima é de 27 °C.  
O tempo instável, com previsão de chuva, deve durar até o fim de semana. O sábado (10) deve ser chuva rápida entre a madrugada e manhã entre a Grande Vitória e o Litoral Norte. Há previsão de chuvas esparsas ao longo do dia nas demais áreas do Norte capixaba e de poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva.
O domingo deve ter chuva rápida entre a madrugada e manhã apenas no Litoral Norte. Para as demais regiões, a previsão é de poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva.
A tendência é que a próxima semana comece com temperaturas um pouco mais altas, mas ainda assim os institutos de meteorologia estão atentos para a possibilidade da chegada de outra frente fria já na segunda (12) ou terça-feira (13).

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