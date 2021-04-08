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Dança

Mostra de Dança ES leva 120 trabalhos de seis Estados para a internet

Evento acontece de 9 a 11 de abril, no YouTube, com avaliações técnicas das apresentações realizadas pelas 18 escolas de dança do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 10:04

Sarah Bichara

Sarah Bichara

Publicado em 

08 abr 2021 às 10:04
Registro de apresentação da Escola Criadança
Registro de apresentação da Escola Criadança Crédito: Daniele Duarte
Escolas de dança do Espírito Santo e mais cinco Estados - Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul - estão tendo a oportunidade de serem avaliadas por profissionais renomados da área, como Bruna Lorenzetti e Carla Martins. De 9 a 11 de abril, o Studium de Danças Korpus, de Guarapari, realiza a “Mostra de Dança ES”, que terá seus vídeos exibidos no canal no YouTube da escola.
Com cerca de 120 trabalhos inscritos, o evento digital visa dar destaque aos talentos das modalidades ballet clássico; ballet clássico de repertório; dança contemporânea; jazz; sapateado; danças urbanas; e estilo livre. As escolas ganham em avaliações técnicas e divulgação dos trabalhos, enquanto o público ganha entretenimento de qualidade nesta pandemia.
"É uma proposta diferente. Não é uma mostra de dança competitiva, é uma mostra somente comentada. Não tem nota para os trabalhos, mas tem um parecer técnico e isso atraiu bastante as escolas. Não tem prêmio, é mesmo uma troca de saberes", explica Viviani Lima, diretora do Korpus. A também organizadora do projeto comenta que está bastante entusiasmada para o evento.
Promovido com recursos da Lei Aldir Blanc e apoio do Núcleo Arte & Dança e POMAR Cultural, a exibição conta com a participação de dezoito escolas de dança, entre elas a Cridança; Bale da Ilha; Reverence Studio de Dança; e Monique Vieira Estação de Dança. As escolas enviaram vídeos com suas apresentações até o dia 1º de março, os quais serão exibidos em transmissões que ocorrerão às 19h, no sábado (10) e no domingo (11). Os trabalhos enviados estão divididos nas categorias: infantil (6 a 10 anos); juvenil (11 a 15 anos); avançado (acima de 16 anos) e sênior (adultos iniciantes/ intermediários acima de 18 anos).
Já o corpo de jurados é composto por quatro profissionais da área. Bruna Lorrenzetti é bailarina formada na primeira turma do Ballet Bolshoi no Brasil, além de professora e frequente avaliadora de mostras mundo afora; Caio Nunes é curador do Festival de Dança de Joinville, além de atuante na TV; Carla Martins é coreografa da Globo e professora de duas escolas no Rio de Janeiro; e Ugo Alexandre é pioneiro das danças urbanas no Rio de Janeiro.
"Esses jurados vêm de histórias bem diferentes um do outro. Muitas escolas aqui no Espírito Santo nunca tiveram muito acesso à essas coisas. Por exemplo, o Caio Nunes está direto na Globo, envolvido com os artistas, com produção de show, com coisas assim. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico, uma vivência da dança que nenhum outro diretor de escola do Estado teve”, comenta Viviani.
De acordo com Viviani, o parecer técnico será feito nos dias da exibição da mostra. Os jurados enviarão suas avaliações por áudio diretamente para os representantes das escolas participantes, sendo assim, a avaliação não será pública.

ABERTURA

Para completar o evento, a diretora informa que a mostra também vai contar com apresentações de companhias de dança profissionais do Espírito Santo durante sua abertura, como o Grupo Impacto; In Pares Cia de Dança; Grupo Vix; Grupo Êxtase; e Grupo Folclórico Bergfreunde. “É uma forma de estar incluindo os grupos profissionais nessa mostra”, detalha.
“É um momento muito desafiador que todo mundo está passando, especialmente a dança, que tem muito essa coisa do contato, a gente precisa dele para ensinar, para corrigir. Tivemos que nos redescobrir fazendo tudo on-line. Então, essa troca de conhecimento, de experiências, enriquece muito nesse momento”, alega Lima sobre o contexto da pandemia.

BATE-PAPO ENTRE JURADOS, DIRETORES E COREÓGRAFOS

A diretora do Studium Korpus explica que o primeiro dia será reservado para um bate-papo com os diretores e coreógrafos participantes da mostra. Nele, professores e alunos poderão tirar dúvidas com os jurados e trocar experiências. O contato será on-line, via Google Meet, não sendo aberto para o público.
"O bate-papo vai ser em torno de técnicas dentro da sala, as competições, o mundo da dança, formação acadêmica, concepção coreográfica. Vai ser uma coisa mais ampla”, pontua Lima.
Vale lembrar que a Mostra de Dança ES é realizada com recursos da Lei Aldir Blanc a partir da Secretaria de Estado de Cultura.
  • MOSTRA DE DANÇA ES
  • As transmissões irão ocorrem no canal no YouTube do Studium de Danças Korpus

  • Dia 09/04, às 20h
  • Bate-papo exclusivo para diretos e coreógrafos participantes  

  • Dia 10/04, às 19h
  • Ballet Clássico 
  • Sapateado
  • Danças Urbanas
  • Estilo Livre

  • Dia 11/04, às 19h
  • JAZZ
  • Contemporâneo 
  • Ballet De Repertório

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